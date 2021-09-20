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https://tr.sputniknews.com/20210920/imamoglundan-cumhurbaskanligi-adayligini-aciklayan-paris-belediye-baskanina-basarilar-dilerim-1049060496.html
İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı'na: Başarılar dilerim
İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı'na: Başarılar dilerim
İBB Başkanı İmamoğlu, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun 'yeni yolculuğunda başarılar... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T11:38+0300
2021-09-20T11:38+0300
dünya
emmanuel macron
anne hidalgo
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya başarılar diledi.Twitter üzerinden İngilizce paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Adaylıklarını açıklayan kişilerin 10 Nisan'da seçimlerin ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.
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emmanuel macron, anne hidalgo, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı'na: Başarılar dilerim

11:38 20.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Anne HidalgoEkrem İmamoğlu - Anne Hidalgo
Ekrem İmamoğlu - Anne Hidalgo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Anne Hidalgo
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İBB Başkanı İmamoğlu, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun 'yeni yolculuğunda başarılar dilediğini' söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya başarılar diledi.
Twitter üzerinden İngilizce paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşım ve meslektaşım Paris Belediye Başkanı Anne'ye Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olarak yeni yolculuğunda başarılar dilerim.”

Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Adaylıklarını açıklayan kişilerin 10 Nisan'da seçimlerin ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.
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