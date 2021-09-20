İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı'na: Başarılar dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya başarılar diledi.Twitter üzerinden İngilizce paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Adaylıklarını açıklayan kişilerin 10 Nisan'da seçimlerin ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.
Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Adaylıklarını açıklayan kişilerin 10 Nisan'da seçimlerin ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.