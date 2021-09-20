https://tr.sputniknews.com/20210920/ingiltere-bebek-kitligi-ile-karsi-karsiya-ekonomik-durgunluga-sebep-olabilir-1049074315.html

İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'

İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'

İngiltere'de düşünce kuruluşu, ülkenin uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açabilecek "bebek kıtlığı" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T16:35+0300

2021-09-20T16:35+0300

2021-09-20T16:35+0300

yaşam

ingiltere

bebek

nüfus

yaşlı nüfus

nüfus planlaması

genç nüfus

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Sosyal Piyasa Vakfının (SMF) çalışmasına göre, İngiltere ve Galler'deki doğum oranı, 1964'te kadın başına düşen çocuk sayısının ortalama 2.93 olduğu zirveye ulaştı.Ancak geçen yıl, bu sayı 1.58'e düşerek, nüfus oranını sabit tutmak için gereken 2.1'in altında kaldı. Hatta oran, İskoçya'da 1.29'a kadar geriledi.Bu durumun ileride çalışma çağındaki yetişkin sıkıntısına yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, "Şu anda her 10 çalışandan yaklaşık 3'ü 65 yaş üstünde. Ancak gelecek 10 yılda bu oran 3.5'e yükselecek ve 2060'larda da sayı 4'e çıkacak" ifadesi kullanıldı.İngilizlerin dörtte birinin 2050 yılına kadar 65 yaşın üzerinde olacağı tahminine yer verilen raporda, "Çalışan nüfusun daha düşük ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan kesimin daha yüksek olduğu bu kombinasyon, ekonominin üretim kapasitesi üzerinde açıkça olumsuz bir etki yapacaktır" değerlendirmesi yapıldı.'Bebek kıtlığının' uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, doğumların artırılması için Fransa gibi bazı ülkelerde ebeveynlere doğrudan teşvik ödemesi yapıldığına dikkat çekildi.

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ingiltere, bebek, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus planlaması, genç nüfus