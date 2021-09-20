Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210920/ingiltere-bebek-kitligi-ile-karsi-karsiya-ekonomik-durgunluga-sebep-olabilir-1049074315.html
İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'
İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'
İngiltere'de düşünce kuruluşu, ülkenin uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açabilecek "bebek kıtlığı" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T16:35+0300
2021-09-20T16:35+0300
yaşam
ingiltere
bebek
nüfus
yaşlı nüfus
nüfus planlaması
genç nüfus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049074275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03b2e7170a3858b9b539cf434bfbbf7e.jpg
Sosyal Piyasa Vakfının (SMF) çalışmasına göre, İngiltere ve Galler'deki doğum oranı, 1964'te kadın başına düşen çocuk sayısının ortalama 2.93 olduğu zirveye ulaştı.Ancak geçen yıl, bu sayı 1.58'e düşerek, nüfus oranını sabit tutmak için gereken 2.1'in altında kaldı. Hatta oran, İskoçya'da 1.29'a kadar geriledi.Bu durumun ileride çalışma çağındaki yetişkin sıkıntısına yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, "Şu anda her 10 çalışandan yaklaşık 3'ü 65 yaş üstünde. Ancak gelecek 10 yılda bu oran 3.5'e yükselecek ve 2060'larda da sayı 4'e çıkacak" ifadesi kullanıldı.İngilizlerin dörtte birinin 2050 yılına kadar 65 yaşın üzerinde olacağı tahminine yer verilen raporda, "Çalışan nüfusun daha düşük ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan kesimin daha yüksek olduğu bu kombinasyon, ekonominin üretim kapasitesi üzerinde açıkça olumsuz bir etki yapacaktır" değerlendirmesi yapıldı.'Bebek kıtlığının' uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, doğumların artırılması için Fransa gibi bazı ülkelerde ebeveynlere doğrudan teşvik ödemesi yapıldığına dikkat çekildi.
ingiltere
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049074275_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c107f1e4b37d72b2f7c21b2905764bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, bebek, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus planlaması, genç nüfus

İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'

16:35 20.09.2021
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISİngiltere sokakları
İngiltere sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
Abone ol
İngiltere'de düşünce kuruluşu, ülkenin uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açabilecek "bebek kıtlığı" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Sosyal Piyasa Vakfının (SMF) çalışmasına göre, İngiltere ve Galler'deki doğum oranı, 1964'te kadın başına düşen çocuk sayısının ortalama 2.93 olduğu zirveye ulaştı.
Ancak geçen yıl, bu sayı 1.58'e düşerek, nüfus oranını sabit tutmak için gereken 2.1'in altında kaldı. Hatta oran, İskoçya'da 1.29'a kadar geriledi.
Bu durumun ileride çalışma çağındaki yetişkin sıkıntısına yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, "Şu anda her 10 çalışandan yaklaşık 3'ü 65 yaş üstünde. Ancak gelecek 10 yılda bu oran 3.5'e yükselecek ve 2060'larda da sayı 4'e çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İngilizlerin dörtte birinin 2050 yılına kadar 65 yaşın üzerinde olacağı tahminine yer verilen raporda, "Çalışan nüfusun daha düşük ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan kesimin daha yüksek olduğu bu kombinasyon, ekonominin üretim kapasitesi üzerinde açıkça olumsuz bir etki yapacaktır" değerlendirmesi yapıldı.
'Bebek kıtlığının' uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, doğumların artırılması için Fransa gibi bazı ülkelerde ebeveynlere doğrudan teşvik ödemesi yapıldığına dikkat çekildi.
102000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:54Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim
17:51TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz
17:37Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
17:25Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu
17:24Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
17:23Yerli aşı TURKOVAC bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi
17:17Çocuklarının velayetini, silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine vermiş
17:15CHP'li Öztrak'tan HDP'li Temelli'ye İmralı yanıtı: 'Teröristlerle oturarak bu sorunu çözemezsiniz'
17:13İTÜ'de Celal Şengör protestosu: Tacizin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok
17:11Gine'de Rus şirkete ait yük trenleri çarpıştı: Bir kişi öldü
17:08Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı
17:01Bülent Arınç: Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz
16:51Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu
16:48THY'den iç hatlarda ikram kararı
16:47Putin, Biden’ın çevrimiçi zirvesine katılmayacak
16:38Buray'ın sahnede sazı çalındı, kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı: Konserden sonra 6 çift aldı
16:35Rus Dışişleri: Taliban'dan Afganistan'a istikrar kazandırma vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz
16:35İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'
16:24Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
16:22AK Partili Aydemir'den CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna tepki