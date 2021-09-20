İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Patel, Soylu ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve yasadışı göç sorununun üstesinden gelmek için ortak mücadele konusunda anlaştıklarını ifade etti.Patel, paylaşımında "Türk meslektaşım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmak her zaman iyidir. Bugün, Afganistan'da yaşanan son olayları ve güvenlik durumunu görüşmenin yanında, yasadışı göçle mücadelenin zaruri olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.İngiliz bakan, Londra ile Ankara arasındaki işbirliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede, yasadışı göç sorununa karşı ortak mücadele konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Patel, Soylu ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve yasadışı göç sorununun üstesinden gelmek için ortak mücadele konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Patel, paylaşımında "Türk meslektaşım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmak her zaman iyidir. Bugün, Afganistan'da yaşanan son olayları ve güvenlik durumunu görüşmenin yanında, yasadışı göçle mücadelenin zaruri olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.
İngiliz bakan, Londra ile Ankara arasındaki işbirliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
Always good to speak to my Turkish counterpart, Interior Minister @SuleymanSoylu. Today, as well as discussing recent events in Afghanistan and the security situation, we agreed on the need to tackle illegal migration.