https://tr.sputniknews.com/20210920/ingiltere-icisleri-bakani-soylu-ile-yasadisi-goc-sorunuyla-ortak-mucadele-konusunda-mutabik-kaldik-1049085569.html

İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık

İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede, yasadışı göç sorununa karşı ortak mücadele konusunda mutabık... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T23:17+0300

2021-09-20T23:17+0300

2021-09-20T23:31+0300

dünya

ingiltere

afganistan

türkiye

süleyman soylu

görüşme

priti patel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049085542_0:107:1800:1120_1920x0_80_0_0_231fd5bd36b9ebfaaeb04688f3fcb8b6.jpg

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Patel, Soylu ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve yasadışı göç sorununun üstesinden gelmek için ortak mücadele konusunda anlaştıklarını ifade etti.Patel, paylaşımında "Türk meslektaşım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmak her zaman iyidir. Bugün, Afganistan'da yaşanan son olayları ve güvenlik durumunu görüşmenin yanında, yasadışı göçle mücadelenin zaruri olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.İngiliz bakan, Londra ile Ankara arasındaki işbirliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

ingiltere

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, afganistan, türkiye, süleyman soylu, görüşme, priti patel