Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210920/ingiltere-icisleri-bakani-soylu-ile-yasadisi-goc-sorunuyla-ortak-mucadele-konusunda-mutabik-kaldik-1049085569.html
İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık
İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede, yasadışı göç sorununa karşı ortak mücadele konusunda mutabık... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T23:17+0300
2021-09-20T23:31+0300
dünya
ingiltere
afganistan
türkiye
süleyman soylu
görüşme
priti patel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049085542_0:107:1800:1120_1920x0_80_0_0_231fd5bd36b9ebfaaeb04688f3fcb8b6.jpg
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Patel, Soylu ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve yasadışı göç sorununun üstesinden gelmek için ortak mücadele konusunda anlaştıklarını ifade etti.Patel, paylaşımında "Türk meslektaşım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmak her zaman iyidir. Bugün, Afganistan'da yaşanan son olayları ve güvenlik durumunu görüşmenin yanında, yasadışı göçle mücadelenin zaruri olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.İngiliz bakan, Londra ile Ankara arasındaki işbirliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
ingiltere
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049085542_147:0:1747:1200_1920x0_80_0_0_81f9e9f2ad03a06951921f2ce2e525d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, afganistan, türkiye, süleyman soylu, görüşme, priti patel

İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık

23:17 20.09.2021 (güncellendi: 23:31 20.09.2021)
© REUTERS / Hannah McKayPriti Patel
Priti Patel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Hannah McKay
Abone ol
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede, yasadışı göç sorununa karşı ortak mücadele konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Patel, Soylu ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve yasadışı göç sorununun üstesinden gelmek için ortak mücadele konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Patel, paylaşımında "Türk meslektaşım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmak her zaman iyidir. Bugün, Afganistan'da yaşanan son olayları ve güvenlik durumunu görüşmenin yanında, yasadışı göçle mücadelenin zaruri olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi.
İngiliz bakan, Londra ile Ankara arasındaki işbirliğinin her iki ülke için de büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
630010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:46ABD, İdlib'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldığını duyurdu
23:33Yeni bir Filomena yaklaşıyor: 14 yaşındaki İspanyol, 2022'nin hava olaylarına dair kehanette bulundu
23:32Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum
23:17İngiltere İçişleri Bakanı: Soylu ile yasadışı göç sorunuyla ortak mücadele konusunda mutabık kaldık
23:12TEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar
23:01Taliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı
22:48iOS 15 sürümü erişime açıldı
22:41ABD'nin Virginia eyaletinde okul saldırısı: Vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
22:27‘Barınamıyoruz nöbeti’ 2. gününde: 'Ev, iş aramayı bıraktık, sokakta yattık'
22:16Tarihi Uzunköprü, trafiğe kapatılıp restorasyona alındı
22:13Erdoğan: Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir
22:02'Hamile erkek' emojisi onaylandı
21:57Twitter'a erişim sorunu
21:53Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı
21:37AK Partili Özlem Zengin: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi
21:33İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek
21:08Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
20:58Türkiye'de 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 can kaybı yaşandı
20:54Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yurt' paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz
20:49Müvekkilini 42 milyon lira dolandıran avukata 15 yıl hapis cezası