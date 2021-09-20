https://tr.sputniknews.com/20210920/inkilap-tarihine-suriyeliler-de-girdi-turkiye-dunyanin-en-cok-yardim-yapan-ulkesidir-1049054619.html

İnkılap Tarihi’ne Suriyeliler de girdi: 'Türkiye dünyanın en çok yardım yapan ülkesidir'

İnkılap Tarihi’ne Suriyeliler de girdi: 'Türkiye dünyanın en çok yardım yapan ülkesidir'

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi kitabında Suriye olaylarının ülkemize etkisi vurgulandı. Kitapta Suriyelilere yardım ve Türk toplumuyla kaynaştırma... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T07:03+0300

2021-09-20T07:03+0300

2021-09-20T07:03+0300

türkiye

suriye

göçmen

müfredat

açıklama

inkılap tarihi

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Suriyeli mülteciler 12'nci sınıflarda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi kitabına da girdi. Kitabın 'Suriyeli Mülteciler' başlıklı bölümünde, 2011'de başlayan 'Suriye olaylarının' en büyük etkisi Suriye ile en uzun kara sınırına sahip olan Türkiye'de hissedildiği aktarılarak, uluslararası kuruluşlarının mülteciler konusunda verdiği yardım sözünü tutmadığı anlatıldı. Kitapta, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere 35 milyar doların üzerinde harcama yaptığı da vurgulanırken, Suriyelileri Türk toplumuyla kaynaştırma projelerinin de hayata geçirildiği bildirildi.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2011'de 300-400 kadar Suriyelinin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru hareketlenmesi, Suriye'den Türkiye'ye yönelik ilk toplu göç hareketini oluşturduğu anlatılan kitapta, “Suriye'deki iç savaş birlikte Türkiye'ye göç artarak devam etti. Türkiye, savaştan kaçan Suriye halkını etnik köken ve inanç gözetmeden ‘açık kapı' ilkesi ve ‘geçici koruma' politikası çerçevesinde kabul edeceğini duyurdu” denildi. Diğer ülkelerden gelen mali desteğin sadece yüzde 3 dolayında kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Türkiye kişi başına düşen milli gelire oranla dünyanın en çok yardım yapan ülkesidir. Mülteciler için Türkiye 35 milyar doların üzerinde harcama yapmıştır. Uluslararası camiadan verilen yardım sözleri yerine getirilmemiştir.”

https://tr.sputniknews.com/20210611/ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-sinavinda-soruldu-ak-partinin-kurucusu-kimdir-1044709269.html

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suriye, göçmen, müfredat, açıklama, inkılap tarihi