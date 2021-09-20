https://tr.sputniknews.com/20210920/ispanyanin-kanarya-adalarindan-360-kisi-tahliye-edilerek-tenerife-adasina-transfer-edildi-1049065103.html

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan 360 kişi tahliye edilerek Tenerife adasına transfer edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan 360 kişi tahliye edilerek Tenerife adasına transfer edildi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki La Palma’daki yanardağ lav püskürtmesi nedeniyle 360 kişinin tahliye edilerek Tenerife adasına transfer edildiği... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:06+0300

2021-09-20T13:06+0300

2021-09-20T13:19+0300

ispanya

kanarya adaları

yanardağ

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Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da faaliyete geçen yanardağ nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor. Feribot operatörü Fred Olsen, 360 kişinin Tenerife adasına transfer edildiği açıkladı. Lavların ilerlemesi sebebiyle La Palma’da kırmızı alarm verilmişti. La Palma yetkilileri, El Paso, Tazacorte ve Los Llanos de Aridane köylerindeki yaklaşık 5 bin kişi için zorunlu tahliye emri çıkarmıştı. La Palma'da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971'deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede maddi hasar ise meydana gelmemişti.

ispanya

kanarya adaları

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ispanya, kanarya adaları, yanardağ