https://tr.sputniknews.com/20210920/istanbulda-fasli-gaspcilar-urdunlu-genci-baglayip-15-gun-boyunca-kirbacla-iskence-yapti-1049057436.html

İstanbul’da Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı

İstanbul’da Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı

İstanbul'da, Faslı iki gaspçı Ürdünlü genci kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçılar o anları... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T10:39+0300

2021-09-20T10:39+0300

2021-09-20T10:39+0300

türkiye

istanbul

fatih

ürdün

fas

beyoğlu

gasp

işkence

kırbaç

gaspçı

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İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda, Ürdün uyruklu Mohammed Yousef Suleiman A.'yı 2 gaspçı kaçırarak bir eve kapattı. Gaspçılar ardından gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp cep telefonu ve pasaportuna el koyduktan sonra 15 gün boyunca kırbaçla vurarak işkence yaptı.İHA'da yer alan habere göre şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi. Bunun üzerine Ürdünlü gencin ailesi gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı.Fatih'te uluslararası bir transfer şirketinden parayı çeken şüpheliler Ürdünlü genci serbest bıraktı. Şüphelilerden kurtulan genç ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ürdünlü gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlass E. olduğunu tespit etti. Çalışmalar devam eden Beyoğlu polisi 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.İkisi de tutuklandıEmniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmak ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İşkence anını kaydetmişlerFaslı şüpheliler Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydetmiş. Görüntülerde, Ürdünlü gencin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu ve kırbaçla vurulduğu görülüyor.

türkiye

istanbul

ürdün

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istanbul, fatih, ürdün, fas, beyoğlu, gasp, işkence, kırbaç, gaspçı