https://tr.sputniknews.com/20210920/istanbulda-sayilari-artiyor-baldirsokan-sinekleri-tasidigi-parazitlerle-uyku-hastaligi-yapabilir-1049063561.html

İstanbul'da sayıları artıyor: 'Baldırsokan sinekleri' taşıdığı parazitlerle uyku hastalığı yapabilir

İstanbul'da sayıları artıyor: 'Baldırsokan sinekleri' taşıdığı parazitlerle uyku hastalığı yapabilir

İstanbul'da bir süreden bu yana devam eden sivrisinek şikayetlerinin ardından şimdi de baldırsokan sineğiyle mücadele başladı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:49+0300

2021-09-20T12:49+0300

2021-09-20T12:49+0300

yaşam

istanbul

istila

sivrisinek

kara sinekkapan

sinek

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İstanbullular bu yaz sivrisineklerle mücadele etti. Şimdi ise ısırdıkları yerlerde büyük şişliğe neden olan 'baldırsokan sinekleri' ortaya çıktı. Karasineklere benzeyen ancak onlardan farklı olarak insanın derisine yapışıp kan emen bir tür olan baldırsokanlar çeşitli mikropları taşıma ve bulaştırma özelliğine de sahip.Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklığın arttığı, arada yağmurların da yağdığı dönemlerin ardından çevremizde bolca böcek görmemiz hiç şaşırtıcı değil. Son yıllarda yazın yaşadığımız yağmurlu dönemler ve ardından gelen sıcak dönemler tam da böceklerin ve dolayısıyla sineklerin çoğalabileceği bir yaşam ortamı sunuyor. Eğer iklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsimi kaybolursa ya da ılık geçerse sinekler de kalıcı olacaktır" diye de uyarıyor.İstanbul'un pek çok ilçesinde 'stomoxys' yani baldırsokan türünün çoğaldığına vurgu yapan Dikmen, karasineklerden farkını şöyle açıkladı:Uyku hastalığına sebep oluyorBaldırsokan sineğinin çiftlik hayvanlarında, insan derisinde ve kanında bulunan mikropları taşıdığını belirten Doç. Dr. Zekai Kutlubay ise bir uyku hastalığına dikkat çekti:

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istanbul, istila, sivrisinek, kara sinekkapan, sinek