https://tr.sputniknews.com/20210920/itude-celal-sengor-protestosu-tacizin-mesrulastirilmasina-tahammulumuz-yok-1049076254.html

İTÜ'de Celal Şengör protestosu: Tacizin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok

İTÜ'de Celal Şengör protestosu: Tacizin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok

Öğrencisine kızdığı için 'eteğini kaldırıp tokat attığını' anlattığı video nedeniyle eleştirilen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:13+0300

2021-09-20T17:13+0300

2021-09-20T17:13+0300

türkiye

cinsel taciz

taciz

sözlü taciz

itü

kadına yönelik taciz

celal şengör

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.Yapılan basın açıklamasında, "İTÜ rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama gerçekleştirdi. Okuldaki soruşturma ve karar alma süreçlerinin öğrencilere kapalı göstermelik komisyonlar tarafından değil, içerisinde öğrencilerin ve okul bileşenlerinin de olduğu şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir taciz önleme birimleri tarafından sağlanmasını istiyoruz. Bizim üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok" denildi.

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cinsel taciz, taciz, sözlü taciz, itü, kadına yönelik taciz, celal şengör