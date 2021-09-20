https://tr.sputniknews.com/20210920/izmirde-gevrek-ve-boyoza-zam-geldi--1049065149.html

İzmir'de gevrek ve boyoza zam geldi

İzmir'de gevrek ve boyoza zam geldi

İzmir’de gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına zam geldi. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Esen, fiyatların 2 lira 50 kuruş olarak... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:07+0300

2021-09-20T13:07+0300

2021-09-20T13:07+0300

ekonomi

izmir

zam

simit

poğaça

boyoz

gevrek

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İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2.5 TL olduğunu bildirdi.Esen yaptığı açıklamada, “Uzun süren çalışmalarımız sonucu, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir. Sektörümüze, esnafımıza duyurulur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

izmir

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izmir, zam, simit, poğaça, boyoz, gevrek