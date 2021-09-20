https://tr.sputniknews.com/20210920/japonyadan-kovid-19-ve-varyantlarina-karsi-3-doz-asi-karari-1049055323.html

Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı

Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı

Japonya'da yeni tip koronavirüs ve (Kovid-19) varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T08:23+0300

2021-09-20T08:23+0300

2021-09-20T08:23+0300

dünya

japonya

açıklama

japonya sağlık, çalışma ve refah bakanlığı

koronavirüs

kovid-19

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Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını ele aldı.Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Kovid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiğini iddialarını görüştü.Aşı üretici firmaların 3. dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını dikkate alan heyetin, istekli kişiler bu dozun vurulması için planlamayı uygulamaya alma kararı verdi.Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler.

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japonya, açıklama, japonya sağlık, çalışma ve refah bakanlığı, koronavirüs, kovid-19