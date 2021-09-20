https://tr.sputniknews.com/20210920/kacak-gocmenleri-tasiyan-minibus-surucusu-kisi-basi-150-tlye-anlastik-1049064962.html

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü: 'Kişi başı 150 TL'ye anlaştık'

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü: 'Kişi başı 150 TL'ye anlaştık'

Sultangazi'de, sivil zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu minibüs içerisinden 19 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, "Kendilerini Sultangazi'ye... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:03+0300

2021-09-20T13:03+0300

2021-09-20T13:03+0300

türkiye

kaçak göçmen

göçmen

kaçak

kaçak göç

kaçak göçmenler

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Sultangazi Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda dün öğlen saatlerinde Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı sivil zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Sultangazi'den Edirne'ye gittikleri, sınırı geçemeyince de anlaştıkları minibüs sürücüsü tarafından ilçeye geri getirildikleri öğrenildi.'Sultangazi'ye geri getirmek için anlaştık'Minibüs sürücüsü, kaçak göçmenleri geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştığını belirterek, "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar. Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için anlaştık" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü ve 19 kaçak göçmen, polis merkezine götürüldü.

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