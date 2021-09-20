Karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dava ağır caza mahkemesine devredildi

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. 12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul Esenyurt'ta karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dava ağır ceza mahkemesine devredildi.
Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti.
12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.