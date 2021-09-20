https://tr.sputniknews.com/20210920/kilicdaroglu-dugun-salonuna-girerken-goruntu-alan-kameraman-havuza-dustu-1049082169.html

Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü

Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:24+0300

2021-09-20T20:24+0300

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yaşam

kemal kılıçdaroğlu

havuz

kameraman

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin Ankara Sincan’da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katıldı.Kılıçdaroğlu'nun nikah salonuna girişi sırasında kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.

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kemal kılıçdaroğlu, havuz, kameraman