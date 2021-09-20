https://tr.sputniknews.com/20210920/kilicdaroglu-genclerden-calinan-her-seyi-onlara-geri-verecegim-1049078141.html

Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim

Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:54+0300

2021-09-20T17:54+0300

2021-09-20T18:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

saray

akp

öğrenci

kyk

açıklama

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulundu.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere 'Elinize dizinize dursun ya' diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap! Üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim."

türkiye

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, saray, akp, öğrenci, kyk, açıklama, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), twitter