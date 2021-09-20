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Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim
Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T17:54+0300
2021-09-20T18:03+0300
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kemal kılıçdaroğlu
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulundu.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere 'Elinize dizinize dursun ya' diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap! Üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim."
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, saray, akp, öğrenci, kyk, açıklama, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), twitter

Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim

17:54 20.09.2021 (güncellendi: 18:03 20.09.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA / Kemal Ceylan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere 'Elinize dizinize dursun ya' diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…
Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap! Üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.
Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim."
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