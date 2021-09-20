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Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum
Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, kentteki aşılamanın yüzde 76'ya yükseldiğini belirterek, "Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T23:32+0300
2021-09-20T23:33+0300
türkiye
kırklareli
mehmet siyam kesimoğlu
aşılama
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Twitte hesabından paylaşımda bulunan Kesimoğlu, "Kırklareli’nde halkımızın %76,4’ü 2 doz aşısını tamamladı, bu oranla Türkiye birincisi olduk! Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıya imza atan sağlık emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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kırklareli, mehmet siyam kesimoğlu, aşılama

Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum

23:32 20.09.2021 (güncellendi: 23:33 20.09.2021)
© AAMehmet Siyam Kesimoğlu
Mehmet Siyam Kesimoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, kentteki aşılamanın yüzde 76'ya yükseldiğini belirterek, "Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Twitte hesabından paylaşımda bulunan Kesimoğlu, "Kırklareli’nde halkımızın %76,4’ü 2 doz aşısını tamamladı, bu oranla Türkiye birincisi olduk! Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıya imza atan sağlık emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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