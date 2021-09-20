https://tr.sputniknews.com/20210920/kirklareli-belediye-baskani-dedikodulara-degil-bilime-guvenen-halkimiza-sukranlarimi-sunuyorum-1049086093.html

Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum

Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, kentteki aşılamanın yüzde 76'ya yükseldiğini belirterek, "Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T23:32+0300

2021-09-20T23:32+0300

2021-09-20T23:33+0300

türkiye

kırklareli

mehmet siyam kesimoğlu

aşılama

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Twitte hesabından paylaşımda bulunan Kesimoğlu, "Kırklareli’nde halkımızın %76,4’ü 2 doz aşısını tamamladı, bu oranla Türkiye birincisi olduk! Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıya imza atan sağlık emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

kırklareli

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kırklareli, mehmet siyam kesimoğlu, aşılama