Kırklareli Belediye Başkanı: Dedikodulara değil, bilime güvenen halkımıza şükranlarımı sunuyorum

Twitte hesabından paylaşımda bulunan Kesimoğlu, "Kırklareli’nde halkımızın %76,4’ü 2 doz aşısını tamamladı, bu oranla Türkiye birincisi olduk! Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıya imza atan sağlık emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, kentteki aşılamanın yüzde 76'ya yükseldiğini belirterek, "Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Twitte hesabından paylaşımda bulunan Kesimoğlu, "Kırklareli’nde halkımızın %76,4’ü 2 doz aşısını tamamladı, bu oranla Türkiye birincisi olduk! Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıya imza atan sağlık emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Kırklareli’nde halkımızın %76,4’ü 2 doz aşısını tamamladı, bu oranla Türkiye birincisi olduk! Hurafe ve dedikodulara değil bilime güvenen Kırklareli halkımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarıya imza atan sağlık emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum… pic.twitter.com/NUaJhn1uJ4