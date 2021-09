Klasik arabasının jantlarının 12 bin 500 dolar olduğunu öğrenince jantları kendisi üretti

"Biz bu jantı ararken birkaç firmayla görüşmüştük, bizden bununla ilgili arabanın fotoğraflarını hatta şase numarasını sormuşlardı. Geçenlerde mail atmışlar. Amerika’da bu arabayı çok kısa bir süre oranın yerlisi bir adam kullanmış daha sonra satılmış. Sanırım çocukları şase numarasından o arabanın bizde olduğunu öğrenmişler ve bize mail attılar. Satmamız durumunda bu arabayı geri alıp ilk sahibinin tekrar kullanmak istediğini söyledi. Biz de şu an için düşünmediğimizi söyledik. İleriki zamanlarda çok uçuk bir teklifte bulunurlarsa belki ama şu an için satmayacağımızı söyledik. Herhangi bir rakam aşamasına gelmedik çünkü ben kesin bir dille satmayacağımı söyledim. Şu an bu arabanın ilk sahiplerinden benim için daha önemli olduğunu söyledim. Bu araba yaklaşık 4 yıldır bende. 4 yıllık zaman içerisinde toplasanız 4 defa otoparktan çıkartmış oldum. Çok fazla kullanmıyorum. Bu arabanın bende olduğunu çok fazla bilen kişi yok. Birkaç kolleksiyoner var, onların haberi var bu arabanın bende olduğunu. Ama satmayacağımı bildikleri için rakam olarak hiçbir şey konuşmadık bugüne kadar. Şundan eminim ki bugün satılık ilanı koysam aynı gün içinde birçok teklif alacağım.”