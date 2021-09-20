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Klasik arabasının jantlarının 12 bin 500 dolar olduğunu öğrenince jantları kendisi üretti
Klasik arabasının jantlarının 12 bin 500 dolar olduğunu öğrenince jantları kendisi üretti
İstanbul Küçükçekmece’de oto lastikçi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac arabasının jantlarını tamiri için Amerika’dan parça istedi. Jant setinin 12 bin dolar... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:40+0300
2021-09-20T18:46+0300
yaşam
abd
otomobil
klasik otomobil
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İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 4 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı. Aracın aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika’ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Amerika’dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolar olduğu bildirildi. Çınar, maliyetin yüksek olduğunu belirterek siparişi iptal etti. Ardından makine mühendisi olan kardeşine gitti. Kardeşi kırık jantları inceledikten sonra aynısını üreterek, jantları arabaya takıp eski haline getirdi. Çınar, makine mühendisi kardeşinin ürettiği jantlardan bir kısmını posta yoluyla Amerika’ya yolladı ve istedikleri zaman kendilerine ihracat yapabileceğini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra Amerika’dan tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mail atan Amerikalı, 1970 model klasik aracın ilk sahibinin oğlu olduğunu ve aracı satın almak istediğini söyledi. Ancak Çınar otomobili çok sevdiğini ve satmak gibi bir düşüncesi olmadığını ileterek teklifi reddetti. Araba için Amerika’dan kendilerine bir mail geldiğini anlatan Çınar şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20210913/1989-model-serceyi-surucusuz-taksi-yaptilar-1048859696.html
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abd, otomobil, klasik otomobil

Klasik arabasının jantlarının 12 bin 500 dolar olduğunu öğrenince jantları kendisi üretti

18:40 20.09.2021 (güncellendi: 18:46 20.09.2021)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı
1970 model aracı için jant istedi, arabanın ilk sahibi ile karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU
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İstanbul Küçükçekmece’de oto lastikçi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac arabasının jantlarını tamiri için Amerika’dan parça istedi. Jant setinin 12 bin dolar olduğunu öğrenen Çınar, abisi ile çalışarak parçaları kendi üretince, bir ABD vatandaşı ilk sahibi olan babalarına sürpriz için aracı almayı teklif etti.
İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 4 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı. Aracın aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika’ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Amerika’dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolar olduğu bildirildi. Çınar, maliyetin yüksek olduğunu belirterek siparişi iptal etti. Ardından makine mühendisi olan kardeşine gitti.
Kardeşi kırık jantları inceledikten sonra aynısını üreterek, jantları arabaya takıp eski haline getirdi. Çınar, makine mühendisi kardeşinin ürettiği jantlardan bir kısmını posta yoluyla Amerika’ya yolladı ve istedikleri zaman kendilerine ihracat yapabileceğini söyledi.
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Aradan bir süre geçtikten sonra Amerika’dan tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mail atan Amerikalı, 1970 model klasik aracın ilk sahibinin oğlu olduğunu ve aracı satın almak istediğini söyledi. Ancak Çınar otomobili çok sevdiğini ve satmak gibi bir düşüncesi olmadığını ileterek teklifi reddetti.

Araba için Amerika’dan kendilerine bir mail geldiğini anlatan Çınar şunları söyledi:
"Biz bu jantı ararken birkaç firmayla görüşmüştük, bizden bununla ilgili arabanın fotoğraflarını hatta şase numarasını sormuşlardı. Geçenlerde mail atmışlar. Amerika’da bu arabayı çok kısa bir süre oranın yerlisi bir adam kullanmış daha sonra satılmış. Sanırım çocukları şase numarasından o arabanın bizde olduğunu öğrenmişler ve bize mail attılar. Satmamız durumunda bu arabayı geri alıp ilk sahibinin tekrar kullanmak istediğini söyledi. Biz de şu an için düşünmediğimizi söyledik. İleriki zamanlarda çok uçuk bir teklifte bulunurlarsa belki ama şu an için satmayacağımızı söyledik. Herhangi bir rakam aşamasına gelmedik çünkü ben kesin bir dille satmayacağımı söyledim. Şu an bu arabanın ilk sahiplerinden benim için daha önemli olduğunu söyledim. Bu araba yaklaşık 4 yıldır bende. 4 yıllık zaman içerisinde toplasanız 4 defa otoparktan çıkartmış oldum. Çok fazla kullanmıyorum. Bu arabanın bende olduğunu çok fazla bilen kişi yok. Birkaç kolleksiyoner var, onların haberi var bu arabanın bende olduğunu. Ama satmayacağımı bildikleri için rakam olarak hiçbir şey konuşmadık bugüne kadar. Şundan eminim ki bugün satılık ilanı koysam aynı gün içinde birçok teklif alacağım.”
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