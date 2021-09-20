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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Konya'da yolcu otobüsün devrilmesi sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T04:45+0300
2021-09-20T04:47+0300
türkiye
konya
kaza
yolcu otobüsü
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Konya-Adana Karayolunun 22. kilometresinde, Mehmet Aydın idaresindeki 12 AH 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüje devrildi. Kazada sürücü Aydın ile yaralanan 13 yolcu sağlık ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken trafik bir süre aksadı.Kazanın, 28'i yolcu 31 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün, Bingöl'den İzmir'e giderken meydana geldiği, son olarak Ereğli ilçesinde mola verdiği öğrenildi.
türkiye
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konya, kaza, yolcu otobüsü

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

04:45 20.09.2021 (güncellendi: 04:47 20.09.2021)
© AA / Abdullah CoşkunKonya'da yolcu otobüsün devrilmesi sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı.
Konya'da yolcu otobüsün devrilmesi sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA / Abdullah Coşkun
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Konya'da yolcu otobüsün devrilmesi sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı.
Konya-Adana Karayolunun 22. kilometresinde, Mehmet Aydın idaresindeki 12 AH 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüje devrildi. Kazada sürücü Aydın ile yaralanan 13 yolcu sağlık ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.
Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken trafik bir süre aksadı.
Kazanın, 28'i yolcu 31 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün, Bingöl'den İzmir'e giderken meydana geldiği, son olarak Ereğli ilçesinde mola verdiği öğrenildi.
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