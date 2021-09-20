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Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti
Koronavirüs'e yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, lokanta işletmecisi 42 yaşındaki Onur Öztürk... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:46+0300
2021-09-20T19:46+0300
yaşam
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çorlu
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Çorlu'nun Omurtak Caddesi ile Eski Sanayi Sitesi'nde lokanta işletmeciliği yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, Koronavirüs'e yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Hacıosmanoğlu, sağlık durumu ağırlaşınca 4 Eylül'de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Aşı olmadığı belirtilen Hacıosmanoğlu, 5 Eylül'de sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapıp, "Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor. Her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs. Kendinizi, ailenizi düşünün ve bir dakika bile kaybetmeden aşı randevusu alın. Çok zor bir illet, her an acı çekerek ölüp, ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler, boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın. Gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde" paylaşımında bulundu.Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, paylaşımının ardından 8 Eylül'de yoğun bakıma alındı ve dün doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hacıosmanoğlu'nun ölümüyle başta ailesi, arkadaşları olmak üzere Çorlu esnafı üzüntü yaşadı.
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türkiye, çorlu, koronavirüs

Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti

19:46 20.09.2021
© DHAKoronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanınca aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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Koronavirüs'e yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, lokanta işletmecisi 42 yaşındaki Onur Öztürk Hacıosmanoğlu paylaşımından 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Çorlu'nun Omurtak Caddesi ile Eski Sanayi Sitesi'nde lokanta işletmeciliği yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, Koronavirüs'e yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Hacıosmanoğlu, sağlık durumu ağırlaşınca 4 Eylül'de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aşı olmadığı belirtilen Hacıosmanoğlu, 5 Eylül'de sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapıp, "Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor. Her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs. Kendinizi, ailenizi düşünün ve bir dakika bile kaybetmeden aşı randevusu alın. Çok zor bir illet, her an acı çekerek ölüp, ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler, boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın. Gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde" paylaşımında bulundu.
Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, paylaşımının ardından 8 Eylül'de yoğun bakıma alındı ve dün doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hacıosmanoğlu'nun ölümüyle başta ailesi, arkadaşları olmak üzere Çorlu esnafı üzüntü yaşadı.
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