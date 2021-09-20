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https://tr.sputniknews.com/20210920/kremlin-erdoganin-rusya-ziyareti-icin-hazirlik-yapiliyor-1049065545.html
Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:11+0300
2021-09-20T13:11+0300
2021-09-20T13:11+0300
dünya
rusya
türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye
Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya gelmesinin planlandığını söyledi.