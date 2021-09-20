https://tr.sputniknews.com/20210920/marketten-aldigi-peynirin-icinden-eldiven-cikti-1049071980.html

Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli polis, marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıkınca hukuk mücadelesi başlattı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T15:35+0300

2021-09-20T15:35+0300

2021-09-20T15:35+0300

yaşam

marmaris

hijyen

peynir

eldiven

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli polis Metin G., Migros mağazasından peynir aldı.Metin G., kahvaltı için hazırlık yaptığı sırada peynir kalıbının içinde mavi renkli eldiven çıktığını söyledi."Ambalajlı peyniri dolaptan çıkarıp kahvaltı yapacaktım. Peyniri kesip yerken mavi cisim gördüm. Çatal ile cismin etrafını açınca peynir kalıbının içinde eldivenle karşılaştım" diyen Metin G., şöyle devam etti:"Bunun üzerine kahvaltıyı bırakıp Migros yetkilileriyle görüştüm. Eldivenli peynir kalıbını kendilerine gösterdim. Özür dilediler. Koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu durumdan dolayı şikayetçi oldum. Belki de bu eldiveni kullanan kişi veya kişiler pozitif idi. Migros'tan ayrılıp Marmaris Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum, olayla ilgili ilçe Tarım Müdürlüğü'ne de şikayet dilekçesi verdim."

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marmaris, hijyen, peynir, eldiven