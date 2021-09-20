https://tr.sputniknews.com/20210920/metrobus-uzerinde-seyahat-eden-ve-galata-koprusunden-atlayan-youtuber-tavsiye-etmem-pismanim-1049068689.html

Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım

Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım

İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T14:27+0300

2021-09-20T14:27+0300

2021-09-20T14:27+0300

yaşam

video

sosyal medya

metrobüs

youtuber

köprü

youtube

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan YouTuber'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.Youtuber'ın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Özer'i önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı."Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Özer, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma savcılığında ifadesi alınan ve aylık gelirini 3 bin lira beyan eden şüpheli, YouTuber olduğunu, 17 Eylül'de bir metrobüsün üzerine atlayıp bu şekilde yolculuk ettiğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında ise indiğini söyledi.Videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alındığını belirten şüpheli, "Yaşanan olayla alakalı olarak çok pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" dedi.Şüpheli, haftada 1 ikametine en yakın karakolda imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yunus Emre Özer, serbest bırakıldığını ancak aynı eylemi bir kez daha yaptığı takdirde cezaevine gireceği için videolarına ara vereceğini söyledi.Dersini aldığını ifade eden şüpheli, "Metrobüslerin üzerinden atlıyordum, nasıl üzerine çıktıysam şimdi içeriden bineceğim. Bu işi kimseye tavsiye etmem. Ben kendime güvendiğim için yaptım. Siz yapmayın yaparsanız böyle adliyeye gidersiniz. Pişmanım" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, sosyal medya, metrobüs, youtuber, köprü, youtube