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Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım
Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım
İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T14:27+0300
2021-09-20T14:27+0300
yaşam
video
sosyal medya
metrobüs
youtuber
köprü
youtube
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan YouTuber'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.Youtuber'ın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Özer'i önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı."Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Özer, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma savcılığında ifadesi alınan ve aylık gelirini 3 bin lira beyan eden şüpheli, YouTuber olduğunu, 17 Eylül'de bir metrobüsün üzerine atlayıp bu şekilde yolculuk ettiğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında ise indiğini söyledi.Videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alındığını belirten şüpheli, "Yaşanan olayla alakalı olarak çok pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" dedi.Şüpheli, haftada 1 ikametine en yakın karakolda imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yunus Emre Özer, serbest bırakıldığını ancak aynı eylemi bir kez daha yaptığı takdirde cezaevine gireceği için videolarına ara vereceğini söyledi.Dersini aldığını ifade eden şüpheli, "Metrobüslerin üzerinden atlıyordum, nasıl üzerine çıktıysam şimdi içeriden bineceğim. Bu işi kimseye tavsiye etmem. Ben kendime güvendiğim için yaptım. Siz yapmayın yaparsanız böyle adliyeye gidersiniz. Pişmanım" diye konuştu.
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video, sosyal medya, metrobüs, youtuber, köprü, youtube

Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım

14:27 20.09.2021
© İHAOtobüs üzerinde giden Yunus Emre Özer
Otobüs üzerinde giden Yunus Emre Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA
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İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan YouTuber'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Youtuber'ın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Özer'i önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Özer, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcılığında ifadesi alınan ve aylık gelirini 3 bin lira beyan eden şüpheli, YouTuber olduğunu, 17 Eylül'de bir metrobüsün üzerine atlayıp bu şekilde yolculuk ettiğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında ise indiğini söyledi.
Videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alındığını belirten şüpheli, "Yaşanan olayla alakalı olarak çok pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" dedi.
Şüpheli, haftada 1 ikametine en yakın karakolda imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yunus Emre Özer, serbest bırakıldığını ancak aynı eylemi bir kez daha yaptığı takdirde cezaevine gireceği için videolarına ara vereceğini söyledi.
Dersini aldığını ifade eden şüpheli, "Metrobüslerin üzerinden atlıyordum, nasıl üzerine çıktıysam şimdi içeriden bineceğim. Bu işi kimseye tavsiye etmem. Ben kendime güvendiğim için yaptım. Siz yapmayın yaparsanız böyle adliyeye gidersiniz. Pişmanım" diye konuştu.
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