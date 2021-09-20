https://tr.sputniknews.com/20210920/metrobuste-maske-uyarisiyla-baslayan-kavgada-gozunden-oldu-1049063911.html

Metrobüste maske uyarısıyla başlayan kavgada gözünden oldu

Metrobüste maske uyarısıyla başlayan kavgada gözünden oldu

İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu kişi tarafından darbedilen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:53+0300

2021-09-20T12:53+0300

2021-09-20T12:53+0300

türkiye

avcılar

metrobüs

maske

koronavirüs

kovid-19

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Avcılar'da Mecidiyeköy istikametine giden metrobüste 25 Haziran 2021'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı. 'Bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın'DHA'nın haberine göre Ömer Senem de "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi. Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, 48 yaşındaki Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı. Gelen polis ekipleri, Turan'ı hastaneye götürürken, Senem'i de gözaltına aldı. Turan gözünden 3 defa ameliyat edildi.İfadesinin ardından serbest bırakıldıKüçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Senem, nefes almak için maskesini çıkardığını, bu sırada Turan'ın "Maske tak" diyerek kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen Turan'ın "Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni" diyerek eline vurduğunu iddia etti. Ömer Senem ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını, yolcuların kendilerini ayırdığını belirtti. Kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek, Turan'a yumruklar attığını ifade etti. Ömer Senem de Turan'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Ömer Senem'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi."BENİ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"Yaptığı açıklamada bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Turan, şunları söyledi:'İşimden de oldum'Bu ayın sonunda dördüncü kez ameliyat olacağını vurgulayan Turan "Görme tekrar geri kazanılsın diye ameliyat yapmıyorlar. Göz bebeğinin estetik olaraktan yuvada durması için ameliyat yapıyorlar. Gözüm şu an görme yetisini kaybetti, gözüm görmüyor. Çalışmış olduğum kamu bankasındaki işimden de oldum. Ben şu an gözüm görmediği için hiçbir işe el atamıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. Bir maskenin bedeli bir lira, bir göze bedel mi bu? Ben o arkadaşa bunu sormak istiyorum. Ben sadece kendisini maske takması konusunda uyardım. Ben iki tane aşı olduğum halde bu maskeyi takıyorsam herkes bu maskeyi takmak zorunda. Bunu kendisinin de düşünmesi lazım. O da sonuçta bir insan. Bu hastalık ona da bulaşabilir" ifadelerini kullandı.'Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti'Şükrü Turan, "Ben acılar içinde kıvranırken o şahıs geceleri yorganını veya battaniyesini üstüne çekip rahat rahat uyudu. Ve göğsünü gere gere dışarı çıktığında 'Metrobüste birisi bana maskeni tak dedi. Uyardı ben de dövdüm onu, gözünü kör ettim' diye göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum. Bir maske yüzünden, uyardığım için gözümün görme yetisini kaybettim. Bir maskenin bedeli 1 lira, 1 lira mı daha önemli yoksa bir göz mü daha önemli. İnsanlar birbirlerini maske takma yönünde uyardıklarında neden böyle agresif tepki veriyorlar" şeklinde konuştu.'Hukuka aykırı bir durumdur'Şükrü Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut da "Üniversite sınavına gireceğini söyleyen şüpheli serbest bırakılmıştır. Bu durum müvekkilimin bu süreçte çok büyük huzursuzluklar yaşamasına neden olmuştur. Müvekkilin gözünü kaybetmiş olmasına rağmen şüphelinin hala sokaklarda olması müvekkili büyük bir üzüntüye boğmuştur. Şüpheli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemiştir, bu suçu canavarca bir hisle işlemiş olmasından kaynaklı 8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı Türk Ceza Kanunu'nda sabittir. Buna rağmen sadece üniversite sınavına girecek olması nedeniyle serbest bırakılması bizce hukuka aykırı bir durumdur" dedi.'Pişman olduğuna dair hiçbir emare bulunmamaktadır'Metrobüsün körüklü kısmındaki kameranın çalışmadığı şeklinde cevap aldıklarına da değinen Avukat Alpağut, "Ancak en arka kameradan müvekkile saldırı çok açık bir şekilde görülmektedir. Müvekkil ayağa kalkıp şüpheli şahsa yaklaştığı anda arka arkaya yumruk darbeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Şüphelinin cezalandırılması için elimizden gelen her türlü gayreti düşüreceğiz. Fiilden kaynaklı pişman olduğuna dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Keza üniversite sınavı da bitmiş olması sebebiyle savcılığın bu aşamada tekrar tutuklama kararı vermesini beklemekteyiz" diye konuştu.Metrobüsün hareket halinde olduğu sırada Ömer Senem'in Şükrü Turan'ın yüzüne defalarca yumruk attığı anlar metrobüs içerisinde yer alan kameraya yansıdı. Ayrıca metrobüs istasyonunun durak kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli Ömer Senem ile Turan arasında kısa süreli arbede yaşadığı görüldü.

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avcılar, metrobüs, maske, koronavirüs, kovid-19