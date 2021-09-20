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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Hedefimiz Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste çoğunluğu alması ve Sayın Cumhurbaşkanımız... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
yaşar yıldırım
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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recep tayyip erdoğan, türkiye, yaşar yıldırım, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi

02:18 20.09.2021
© AAMHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Hedefimiz Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste çoğunluğu alması ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım şöyle konuştu:

"Hedefimiz Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste çoğunluğu alması ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece onlarca şehit verdik. O gün gece biz nasıl mücadele ettikse bugün de aynı mücadeleyi sergiliyoruz. 15 Temmuz için bir mücadele başlamıştır ve mücadeleyi de Türkiye kazanmıştır, Türk milleti kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi bir milattır. 15 Temmuz gecesi bizim siyasetimizde de bir milattır. Bizim ana duruşlarımızda bir değişiklik yoktur. Bizim sakladığımız gizlediğimiz hiçbir şeyimiz yok. Açık siyaset yapıyoruz ve bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim için önemli olan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüdür."

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