https://tr.sputniknews.com/20210920/mumyalardan-alinan-2-bin-yillik-dna-ile-uc-misirli-erkegin-yuz-morfolojisi-olusturuldu-1049065373.html

Mumyalardan alınan 2 bin yıllık DNA ile üç Mısırlı erkeğin yüz morfolojisi oluşturuldu

Mumyalardan alınan 2 bin yıllık DNA ile üç Mısırlı erkeğin yüz morfolojisi oluşturuldu

Mısır'daki mumyalardan alınan 2 bin yıllık DNA'ları inceleyen bilim insanları, antik dönemde yaşamış 3 erkeğin fiziksel görünüşünü tasvir etti. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:25+0300

2021-09-20T13:25+0300

2021-09-20T13:25+0300

mumya

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Almanya'dan bir araştırma ekibi, üç Mısır mumyasının yüzlerinin görsel bir rekonstrüksiyonunu oluşturmak için ABD merkezli bir DNA teknolojisi şirketi ile işbirliği yaptı.Almanya'da bulunan Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü ve Tübingen Üniversitesi'nden araştırmacılar, Avrupa Nükleotid Arşivi aracılığıyla mumyalanmış üç erkek DNA'sı üzerinde incelemeler gerçekleştirdi. ABD merkezli bir DNA teknolojisi şirketi Parabon NanoLabs ile çalışan ekip, 3 erkeğin üç boyutlu yüz morfolojisi oluşturdu. 2 bin 23 ve 2 bin 797 yıllık DNA'lar ile teknolojik adli tıp yöntemleri ile 25 yaşlarındaki halleriyle tasvir edildi. Bilim insanlar, JK2134, JK 2888 ve JK 2911 kodlarıyla adlandırdıkları üç erkeğin M.Ö. 776 ile 772 yılları arasında yaşadığını belirtti. Çalışmada, Kahire'nin 115 kilometre güneyindeki Abusir el-Malek topluluğunun üyeleri olduğunu belirtilen 3 erkeğin atalarının Akdeniz ve Ortadoğu kökenli olduğu ifade edildi. Kolluk kuvvetleri için DNA fenotipleme hizmetleri sağlayan Parabon NanoLabs'ten çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sonuçlar V.J. Schuenemann'ın 'eski Mısırlıların yakın doğulularla günümüz Mısırlılarından daha fazla ata paylaştıklarına' dair araştırma sonuçlarıyla oldukça tutarlı" denildi. Sonuçlar, bu hafta Orlando'da düzenlenecek olan 32. Uluslararası İnsan Kimliği Sempozyumu'nda (ISHI) sunulacak.

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mumya