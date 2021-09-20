https://tr.sputniknews.com/20210920/muvekkilini-42-milyon-lira-dolandiran-avukata-15-yil-hapis-cezasi-1049082694.html

Müvekkilini 42 milyon lira dolandıran avukata 15 yıl hapis cezası

Müvekkilini 42 milyon lira dolandıran avukata 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:49+0300

2021-09-20T20:49+0300

2021-09-20T20:54+0300

türkiye

avukat

dolandırıcılık

müvekkil

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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat O.K. sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın 'belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılmasını istedi.Duruşmada esasa yönelik savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.Mahkeme heyeti, müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilen avukat O.K'ye belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, nitelikli dolandırıcılık suçundan ise 10 yıl hapis, 330 bin lira para cezası verdi.Tutuksuz sanık için tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı.

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avukat, dolandırıcılık, müvekkil