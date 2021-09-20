Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti

Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü yaşamını yitirdi.Bir dönem Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreterliği de yapan Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti.Zafer Partisi Genel Sekreteri Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür" ifadelerini kullandı.Şahin Mengü kimdir?Şahin Mengü, 4 Nisan 1948’de Kastamonu İnebolu’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Mengü, TBB Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Mengü 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti.
Nevşin Mengü'nün babası eski CHP'li Şahin Mengü yaşamını yitirdi.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü yaşamını yitirdi.
Bir dönem Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreterliği de yapan Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Zafer Partisi Genel Sekreteri Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür. Merhuma yüce Allahtan rahmet, aile fertlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun, inşallah.