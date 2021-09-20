https://tr.sputniknews.com/20210920/nevsin-mengunun-babasi-sahin-mengu-hayatini-kaybetti-1049062891.html

Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti

Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti

Nevşin Mengü'nün babası eski CHP'li Şahin Mengü yaşamını yitirdi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:35+0300

2021-09-20T12:35+0300

2021-09-20T12:44+0300

türkiye

şahin mengü

hayatını kaybedenler

nevşin mengü

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Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü yaşamını yitirdi.Bir dönem Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreterliği de yapan Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti.Zafer Partisi Genel Sekreteri Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür" ifadelerini kullandı.Şahin Mengü kimdir?Şahin Mengü, 4 Nisan 1948’de Kastamonu İnebolu’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Mengü, TBB Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Mengü 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti.

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şahin mengü, hayatını kaybedenler, nevşin mengü