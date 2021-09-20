https://tr.sputniknews.com/20210920/nihat-ozdemirin-senol-gunesin-tazminati-icin-aciklama-1049080570.html

Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama

Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T19:31+0300

2021-09-20T19:31+0300

2021-09-20T19:31+0300

yaşam

şenol güneş

tazminat

nihat özdemir

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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi. Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.

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şenol güneş, tazminat, nihat özdemir