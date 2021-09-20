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Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama
Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:31+0300
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yaşam
şenol güneş
tazminat
nihat özdemir
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi. Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.
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şenol güneş, tazminat, nihat özdemir

Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama

19:31 20.09.2021
© DHAŞenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı
Şenol Güneş eşyalarını toplayarak vedalaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi.
Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.
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