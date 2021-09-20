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https://tr.sputniknews.com/20210920/nihat-ozdemirin-senol-gunesin-tazminati-icin-aciklama-1049080570.html
Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama
Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:31+0300
2021-09-20T19:31+0300
2021-09-20T19:31+0300
yaşam
şenol güneş
tazminat
nihat özdemir
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi. Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.
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şenol güneş, tazminat, nihat özdemir
Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü
Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi.
Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili
, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.