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NYT: 'İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü'
NYT: 'İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü'
İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin The New York Times (NYT) gazetesi yeni bilgilere ulaştı. Habere... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T07:33+0300
2021-09-20T07:33+0300
dünya
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iran
nyt
the new york times (nyt)
muhsin fahrizade
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Geçen yıl 27 Kasım’da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı. Fahrizade’nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir Mossad keskin nişancısı tarafından vurulduğu da öne sürüldü.Haber Global'in NYT’nin İsrailli, İranlı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinden aktardığına göre, Fahrizade’nin yolda 'U dönüşü' yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade’nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20201210/iran-nukleer-bilimci-fahrizade-nato-ulkelerinde-kullanilan-bir-silahla-olduruldu-1043371049.html
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abd, iran, nyt, the new york times (nyt), muhsin fahrizade

NYT: 'İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü'

07:33 20.09.2021
© Wikipedia / Tasnim News AgencyMuhsin Fahrizade
Muhsin Fahrizade - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Wikipedia / Tasnim News Agency
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İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin The New York Times (NYT) gazetesi yeni bilgilere ulaştı. Habere göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.
Geçen yıl 27 Kasım’da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı. Fahrizade’nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir Mossad keskin nişancısı tarafından vurulduğu da öne sürüldü.
Haber Global'in NYT’nin İsrailli, İranlı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinden aktardığına göre, Fahrizade’nin yolda 'U dönüşü' yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.
Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade’nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Batı'da 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen ve İsrail'e mal edilen suikasta kurban giden İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin tabutu İmam Rıza Türbesi'nde taşınırken... - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2020
DÜNYA
İran: Nükleer bilimci Fahrizade, NATO ülkelerinde kullanılan bir silahla öldürüldü
10 Aralık 2020, 00:04
112011
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