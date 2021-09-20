Özel elçi atanan BTS grubu yeniden BM kürsüsünde
15:55 20.09.2021 (güncellendi: 16:11 20.09.2021)
© JOHN ANGELILLOBTS- BM
© JOHN ANGELILLO
Güney Kore'de hükümet tarafından özel elçi seçilen ve diplomatik pasaport sahibi olan BTS grubu, BM'de bir kez daha mikrofona geçti. Grup üyelerinin konuşmalarının ardından performans sergiledikleri bir video da gösterildi.
BM'de ilk kürsüye çıktıkları 2018'de gençlere seslenip "Kendini anlat" diyen, geçen yıl da koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak katıldıkları oturumda pandemiyle nasıl başa çıktıklarını anlatan Güney Koreli BTS grubu bir kez daha dünya liderleriyle aynı salonlarda.
[#오늘의방탄] UN SDG Moment with #BTS— BTS_official (@bts_bighit) September 20, 2021
새롭게 시작되는 세상에서, 모두가 서로에게 ‘Welcome’이라고 말해주길💜 #문화특사소년단 #방탄소년단 #BTSARMY #YouthToday #YourStories #PermissiontoDance pic.twitter.com/eE5XhIFaRR
Müzikleriyle küresel çapta elde ettikleri başarılardan ve hayran kitlesi ARMY ile iletişiminden ötürü iki yıl önce kültür madalyasına layık görülen, geçen hafta da 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçildiği için Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından ağırlanan grup üyeleri, diplomatik pasaportlarıyla ilk kez yurtdışına çıktı.
Moon ile birlikte BM Genel Kurulu'ndaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katılan BTS üyeleri ortak bir konuşma yaptı ve aşı olduklarını açıkladı.
LOOK: South Korean group BTS deliver their speech for the youth around the world as they join South Korean President Moon Jae-in and other world leaders at the 76th United Nations General Assembly. #BTSxUNGA #YouthToday#YourStories pic.twitter.com/pccug0D0qE— Inquirer (@inquirerdotnet) September 20, 2021
Grubun, son İngilizce parçaları 'Permission To Dance'ı seslendirdirdiği bir video da gösterildi. Grup üyelerinin, klibinde işaret dilini de kullandığı parça koronavirüs pandemisinin bitecek olmasına yönelik umut dolu mesajlar içeriyor.
BTS WAS PERFORMING AT THE UNITED NATIONS HEADQUARTERS THAT WAS HISTORICAL pic.twitter.com/Djc6SjFIYY— ROCKSTAR KTH (@rockstarKTHH) September 20, 2021
Son albümü 'Be'yi 2020'de çıkaran BTS, Coldplay ile düet yaptığı 'My Universe' şarkısı da 24 Eylül'de çıkacak.
Tek Grammy adaylığı bulunan BTS, UNICEF’le birlikte çocuk ve gençler için ‘Love Myself’ adlı bir kampanya yürütüyor.
24 Eylül 2018, 21:31