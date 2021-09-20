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Özel elçi atanan BTS grubu yeniden BM kürsüsünde
Özel elçi atanan BTS grubu yeniden BM kürsüsünde
Güney Kore'de hükümet tarafından özel elçi seçilen ve diplomatik pasaport sahibi olan BTS grubu, BM'de bir kez daha mikrofona geçti. Grup üyelerinin... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-20T16:11+0300
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BM'de ilk kürsüye çıktıkları 2018'de gençlere seslenip "Kendini anlat" diyen, geçen yıl da koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak katıldıkları oturumda pandemiyle nasıl başa çıktıklarını anlatan Güney Koreli BTS grubu bir kez daha dünya liderleriyle aynı salonlarda. Müzikleriyle küresel çapta elde ettikleri başarılardan ve hayran kitlesi ARMY ile iletişiminden ötürü iki yıl önce kültür madalyasına layık görülen, geçen hafta da 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçildiği için Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından ağırlanan grup üyeleri, diplomatik pasaportlarıyla ilk kez yurtdışına çıktı. Moon ile birlikte BM Genel Kurulu'ndaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katılan BTS üyeleri ortak bir konuşma yaptı ve aşı olduklarını açıkladı. Grubun, son İngilizce parçaları 'Permission To Dance'ı seslendirdirdiği bir video da gösterildi. Grup üyelerinin, klibinde işaret dilini de kullandığı parça koronavirüs pandemisinin bitecek olmasına yönelik umut dolu mesajlar içeriyor. Son albümü 'Be'yi 2020'de çıkaran BTS, Coldplay ile düet yaptığı 'My Universe' şarkısı da 24 Eylül'de çıkacak. Tek Grammy adaylığı bulunan BTS, UNICEF’le birlikte çocuk ve gençler için ‘Love Myself’ adlı bir kampanya yürütüyor.
https://tr.sputniknews.com/20200901/bts-grubu-bir-kez-daha-bmde-koronaviruse-ragmen-hayat-devam-ediyor-yasamaya-devam-edelim--1042902061.html
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bm, güney kore, bts

Özel elçi atanan BTS grubu yeniden BM kürsüsünde

15:55 20.09.2021 (güncellendi: 16:11 20.09.2021)
© JOHN ANGELILLOBTS- BM
BTS- BM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© JOHN ANGELILLO
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Güney Kore'de hükümet tarafından özel elçi seçilen ve diplomatik pasaport sahibi olan BTS grubu, BM'de bir kez daha mikrofona geçti. Grup üyelerinin konuşmalarının ardından performans sergiledikleri bir video da gösterildi.
BM'de ilk kürsüye çıktıkları 2018'de gençlere seslenip "Kendini anlat" diyen, geçen yıl da koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak katıldıkları oturumda pandemiyle nasıl başa çıktıklarını anlatan Güney Koreli BTS grubu bir kez daha dünya liderleriyle aynı salonlarda.
Müzikleriyle küresel çapta elde ettikleri başarılardan ve hayran kitlesi ARMY ile iletişiminden ötürü iki yıl önce kültür madalyasına layık görülen, geçen hafta da 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçildiği için Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından ağırlanan grup üyeleri, diplomatik pasaportlarıyla ilk kez yurtdışına çıktı.
BTS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2020
YAŞAM
BTS grubu bir kez daha BM'de: Koronavirüse rağmen hayat devam ediyor, yaşamaya devam edelim
1 Eylül 2020, 18:04
Moon ile birlikte BM Genel Kurulu'ndaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katılan BTS üyeleri ortak bir konuşma yaptı ve aşı olduklarını açıkladı.
Grubun, son İngilizce parçaları 'Permission To Dance'ı seslendirdirdiği bir video da gösterildi. Grup üyelerinin, klibinde işaret dilini de kullandığı parça koronavirüs pandemisinin bitecek olmasına yönelik umut dolu mesajlar içeriyor.
Son albümü 'Be'yi 2020'de çıkaran BTS, Coldplay ile düet yaptığı 'My Universe' şarkısı da 24 Eylül'de çıkacak.
Tek Grammy adaylığı bulunan BTS, UNICEF’le birlikte çocuk ve gençler için ‘Love Myself’ adlı bir kampanya yürütüyor.
BTS- BM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2018
DÜNYA
BTS grubu, BM'den gençlere seslendi: Adın ne? Kendini anlat
24 Eylül 2018, 21:31
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