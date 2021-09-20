Özel kliniklerin ücretini karşılayamayan kadın internetten bulduğu donör ve özel kitle hamile kaldı

İkinci çocuğunu doğurmak isteyen ancak hayatında romantik bir ilişki istemeyen 33 yaşındaki Stephenie Taylor isimli kadın, sperm bankalarının 1600 pound'u bulan yüksek fiyatlarını karşılayamayınca yeni yollar aramaya başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen yetişkinlerin kullandığı 'Just A Baby' uygulaması sayesinde geçen ocak ayında gönüllü sperm donörü bulan Taylor, daha sonra internetten de yaklaşık 45 dolara özel bir yapay döllenme kiti sipariş etti.YouTube videoları izleyerek kiti kullanan Taylor'ın hamilelik testi üç hafta sonra pozitif çıktı.'Elektronik erişimim olmasaydı, bebeğim olmazdı'13 Ekim'de Eden ismini verdiği bebeğini doğuran kadın, bağışçısını da durumdan haberdar etti. Kızının ‘DNA katkıcısı’ ile büyüdüğünde görüşebileceğini söyleyen Taylor, "Bir fincan çay içtik ve hava durumu hakkında sohbet ettik. İyi, sıcak ve arkadaş canlısı birisiydi. Tüm bunlara elektronik erişimim olmasaydı, bebeğim olmazdı. Tekrar anne olmak için sabırsızlanıyordum ve bu şekilde olduğu için de gurur duyuyorum" dedi. Taylor, eski ilişkisinden 4 yaşında bir oğlu olduğunu ancak onun yalnız büyümesini istemediğini söyledi. İsmi açıklanmayan sperm donörü ise, 'Stephenie gelecekte daha fazla çocuk isterse bunu tekrar yapmaktan mutluluk duyacağını' diye konuştu.
İngiltere'de çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın, yüksek fiyatları nedeniyle sperm bankası ve kliniklerden hizmet alamayınca kendi yöntemini geliştirdi. İnternetten bulduğu sperm bağışçısı ve özel kit ile hamile kalarak doğum yaptı.
İkinci çocuğunu doğurmak isteyen ancak hayatında romantik bir ilişki istemeyen 33 yaşındaki Stephenie Taylor isimli kadın, sperm bankalarının 1600 pound'u bulan yüksek fiyatlarını karşılayamayınca yeni yollar aramaya başladı.
Çocuk sahibi olmak isteyen yetişkinlerin kullandığı 'Just A Baby' uygulaması sayesinde geçen ocak ayında gönüllü sperm donörü bulan Taylor, daha sonra internetten de yaklaşık 45 dolara özel bir yapay döllenme kiti sipariş etti.
YouTube videoları izleyerek kiti kullanan Taylor'ın hamilelik testi üç hafta sonra pozitif çıktı.
'Elektronik erişimim olmasaydı, bebeğim olmazdı'
13 Ekim'de Eden ismini verdiği bebeğini doğuran kadın, bağışçısını da durumdan haberdar etti.
Kızının ‘DNA katkıcısı’ ile büyüdüğünde görüşebileceğini söyleyen Taylor, "Bir fincan çay içtik ve hava durumu hakkında sohbet ettik. İyi, sıcak ve arkadaş canlısı birisiydi. Tüm bunlara elektronik erişimim olmasaydı, bebeğim olmazdı. Tekrar anne olmak için sabırsızlanıyordum ve bu şekilde olduğu için de gurur duyuyorum" dedi.
Taylor, eski ilişkisinden 4 yaşında bir oğlu olduğunu ancak onun yalnız büyümesini istemediğini söyledi.
İsmi açıklanmayan sperm donörü ise, 'Stephenie gelecekte daha fazla çocuk isterse bunu tekrar yapmaktan mutluluk duyacağını' diye konuştu.