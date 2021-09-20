https://tr.sputniknews.com/20210920/ozlem-zenginden-turkevi-yorumu-500-yillik-turk-dis-politika-tarihinin-en-onemli-gunlerinden--1049083473.html

AK Partili Özlem Zengin: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi

AK Partili Özlem Zengin: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi

AK Partili Özlem Zengin, New York'ta açılan Türkevi Binası ile ilgili "500 Yıllık Türk Dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" yorumunda... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T21:37+0300

2021-09-20T21:37+0300

2021-09-20T22:00+0300

dünya

özlem zengin

twitter

yeni türkevi binası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871544_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_3775d746a96d1929e887f26876d42934.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde açılışına katıldığı Türkevi Binası ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Zengin açıklamasında "500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

özlem zengin, twitter , yeni türkevi binası