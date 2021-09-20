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https://tr.sputniknews.com/20210920/ozlem-zenginden-turkevi-yorumu-500-yillik-turk-dis-politika-tarihinin-en-onemli-gunlerinden--1049083473.html
AK Partili Özlem Zengin: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi
AK Partili Özlem Zengin: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi
AK Partili Özlem Zengin, New York'ta açılan Türkevi Binası ile ilgili "500 Yıllık Türk Dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" yorumunda... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T21:37+0300
2021-09-20T21:37+0300
2021-09-20T22:00+0300
dünya
özlem zengin
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yeni türkevi binası
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde açılışına katıldığı Türkevi Binası ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Zengin açıklamasında "500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.
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özlem zengin, twitter , yeni türkevi binası
AK Partili Özlem Zengin: 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi 21:37 20.09.2021 (güncellendi: 22:00 20.09.2021)
AK Partili Özlem Zengin, New York'ta açılan Türkevi Binası ile ilgili "500 Yıllık Türk Dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" yorumunda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Özlem Zengin,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde
açılışına katıldığı Türkevi Binası
ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Zengin açıklamasında
"500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.