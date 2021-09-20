https://tr.sputniknews.com/20210920/pfizer-sigara-birakma-ilaci-chantixi-kanserojen-madde-nedeniyle-toplatiyor-1049063435.html
Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
Pfizer firması, sigarayı bırakma ilacı Chantix'i ABD'de tamamen toplatma kararı aldı. Sebep olarak, ilaçta nitrozamin isimli kanserojen maddeden yüksek... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T12:48+0300
2021-09-20T12:48+0300
2021-09-20T12:54+0300
dünya
sigara
kanser
ilaç
pfizer
kanserojen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4007e3f8af9904b0a9f920eea242c3b0.jpg
ABD merkezli ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan Chantix isimli reçeteli ilacını, kansere yol açan nitrozamin isimli maddeden haplarda yüksek miktarda bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağını duyurdu. Açıklamada, ilacın uzun süre kullanılmasının 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' belirtildi.Duvar'ın aktardığı habere göre, FDA açıklamasında, ilgili hastaların sigara bırakmak için yeni bir ilaç alana dek Chantix'i kullanmaya devam etmesi gerektiği aktarılırken, sigarayı bırakmanın sağlık açısından getirdiği kazanımların Chantix'in içindeki nitrozaminin yol açtığı kanser riskinden daha fazla olduğu vurgulandı.Pfizer firması Chantix'in dağıtımını haziran ayında durdurmuş ve belirli yerdeki ilaçları geri çekmişti. Bu tarihte yapılan açıklamada kararın temkinli olmak adına alındığı, daha fazla testler yapılacağı belirtilmişti. Ağustos ayında ise daha geniş çaplı bir toplatma kararı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210915/japonyada-pfizer-uretimi-kovid-19-asisi-siseciklerinde-yabanci-madde-saptandi-1048913074.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844525_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9cdb628b1a9d644043b17e8492611ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sigara, kanser, ilaç, pfizer, kanserojen
Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
12:48 20.09.2021 (güncellendi: 12:54 20.09.2021)
Pfizer firması, sigarayı bırakma ilacı Chantix'i ABD'de tamamen toplatma kararı aldı. Sebep olarak, ilaçta nitrozamin isimli kanserojen maddeden yüksek miktarda bulunması gösterildi.
ABD merkezli ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan Chantix isimli reçeteli ilacını, kansere yol açan nitrozamin isimli maddeden haplarda yüksek miktarda bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağını duyurdu. Açıklamada, ilacın uzun süre kullanılmasının 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' belirtildi.
Duvar'ın aktardığı habere göre
, FDA açıklamasında, ilgili hastaların sigara bırakmak için yeni bir ilaç alana dek Chantix'i kullanmaya devam etmesi gerektiği
aktarılırken, sigarayı bırakmanın sağlık açısından getirdiği kazanımların Chantix'in içindeki nitrozaminin yol açtığı kanser riskinden daha fazla olduğu vurgulandı.
Pfizer firması Chantix'in dağıtımını haziran ayında durdurmuş ve belirli yerdeki ilaçları geri çekmişti. Bu tarihte yapılan açıklamada kararın temkinli olmak adına alındığı, daha fazla testler yapılacağı belirtilmişti. Ağustos ayında ise daha geniş çaplı bir toplatma kararı açıklanmıştı.