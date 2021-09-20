Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210920/pfizer-sigara-birakma-ilaci-chantixi-kanserojen-madde-nedeniyle-toplatiyor-1049063435.html
Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
Pfizer firması, sigarayı bırakma ilacı Chantix'i ABD'de tamamen toplatma kararı aldı. Sebep olarak, ilaçta nitrozamin isimli kanserojen maddeden yüksek... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T12:48+0300
2021-09-20T12:54+0300
dünya
sigara
kanser
ilaç
pfizer
kanserojen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4007e3f8af9904b0a9f920eea242c3b0.jpg
ABD merkezli ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan Chantix isimli reçeteli ilacını, kansere yol açan nitrozamin isimli maddeden haplarda yüksek miktarda bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağını duyurdu. Açıklamada, ilacın uzun süre kullanılmasının 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' belirtildi.Duvar'ın aktardığı habere göre, FDA açıklamasında, ilgili hastaların sigara bırakmak için yeni bir ilaç alana dek Chantix'i kullanmaya devam etmesi gerektiği aktarılırken, sigarayı bırakmanın sağlık açısından getirdiği kazanımların Chantix'in içindeki nitrozaminin yol açtığı kanser riskinden daha fazla olduğu vurgulandı.Pfizer firması Chantix'in dağıtımını haziran ayında durdurmuş ve belirli yerdeki ilaçları geri çekmişti. Bu tarihte yapılan açıklamada kararın temkinli olmak adına alındığı, daha fazla testler yapılacağı belirtilmişti. Ağustos ayında ise daha geniş çaplı bir toplatma kararı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210915/japonyada-pfizer-uretimi-kovid-19-asisi-siseciklerinde-yabanci-madde-saptandi-1048913074.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844525_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9cdb628b1a9d644043b17e8492611ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sigara, kanser, ilaç, pfizer, kanserojen

Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor

12:48 20.09.2021 (güncellendi: 12:54 20.09.2021)
© AP PhotoPfizer
Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AP Photo
Abone ol
Pfizer firması, sigarayı bırakma ilacı Chantix'i ABD'de tamamen toplatma kararı aldı. Sebep olarak, ilaçta nitrozamin isimli kanserojen maddeden yüksek miktarda bulunması gösterildi.
ABD merkezli ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan Chantix isimli reçeteli ilacını, kansere yol açan nitrozamin isimli maddeden haplarda yüksek miktarda bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağını duyurdu. Açıklamada, ilacın uzun süre kullanılmasının 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' belirtildi.
Duvar'ın aktardığı habere göre, FDA açıklamasında, ilgili hastaların sigara bırakmak için yeni bir ilaç alana dek Chantix'i kullanmaya devam etmesi gerektiği aktarılırken, sigarayı bırakmanın sağlık açısından getirdiği kazanımların Chantix'in içindeki nitrozaminin yol açtığı kanser riskinden daha fazla olduğu vurgulandı.
Pfizer firması Chantix'in dağıtımını haziran ayında durdurmuş ve belirli yerdeki ilaçları geri çekmişti. Bu tarihte yapılan açıklamada kararın temkinli olmak adına alındığı, daha fazla testler yapılacağı belirtilmişti. Ağustos ayında ise daha geniş çaplı bir toplatma kararı açıklanmıştı.
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
KORONAVİRÜS
Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı
15 Eylül, 05:50
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:20Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir
13:20Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
13:20SGK yapılandırmaları için son tarih belli oldu
13:11Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
13:08Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu
13:07İzmir'de gevrek ve boyoza zam geldi
13:06İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan 360 kişi tahliye edildi
13:03Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü: 'Kişi başı 150 TL'ye anlaştık'
13:02Rusya: Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar, Suriye ordusu mevzilerine ateş açtı
12:55Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı
12:53Günde 15 saat çalışıyor, günlük kazancı 70-80 TL: Çocuklarıma istedikleri ayakkabıyı alamıyorum
12:53Metrobüste maske uyarısıyla başlayan kavgada gözünden oldu
12:52Numan Kurtulmuş: Z kuşağında birinci parti açık ara AK Parti
12:49İstanbul'da sayıları artıyor: 'Baldırsokan sinekleri' taşıdığı parazitlerle uyku hastalığı yapabilir
12:48Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
12:37Dolar/TL, 8.70'in üzerini gördü
12:35Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti
12:34Selzede genç kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti
12:31Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler
12:20Çin'de TikTok'a süre sınırı getiriliyor: Günde 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında