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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210920/prof-dr-aktardan-korfez-bulusmasi-degerlendirmesi-turkiyenin-eli-eskisi-gibi-guclu-degil-1049071602.html
Prof. Dr. Aktar’dan ‘Körfez buluşması’ değerlendirmesi: Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil
Prof. Dr. Aktar’dan ‘Körfez buluşması’ değerlendirmesi: Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil
RS FM’e konuk olan Prof. Dr. Cengiz Aktar Suudi Arabistan, BAE ve Katar görüşmesi hakkında ‘bir çıkar birliği’ oluştuğunu söyleyerek “Türkiye çok zayıf şu... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T15:25+0300
2021-09-20T15:47+0300
seyir hali
türkiye
suudi arabistan
mısır
katar
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
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Prof. Dr. Aktar’dan ‘Körfez buluşması’ değerlendirmesi: Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil
SEYİR HALİ 20.09.2021
RS FM’e konuşan Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Aktar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan Kızıldeniz'de buluşmasını ve bu bağlamda Körfez ilişkilerinin Türkiye’ye yansımasını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.‘Körfez İşbirliği Konseyi’nde Katar’a ambargo uygulayan ülkeler U dönüşü yaptılar’Prof. Dr. Aktar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın buluşmasını şöyle yorumladı:“Bu yıl Ocak ayının başında Suudi Arabistan’da Körfez İşbirliği Konseyi’nde Katar’a ambargo uygulayan ülkeler U dönüşü yaptılar. Doha ile diplomatik ilişkilerin tekrar düzeldiği söylendiği zaman ambargonun da kaldırıldığını açıklamıştı. Ziyaretler başladı. Katar’daki Al-Thani hanedanı, Suudi Arabistan’daki Suud hanedanı ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Nahyan hanedanı on yıllardır bu ülkeleri yönetiyorlar. Bir çıkar birliği ortaya çıktı. Bize karşı olanlarla cebelleşebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor diyen bir ortak akıl ortaya çıktı ki bunlar o şortlu fotoğrafa geldiler.”‘Türkiye’nin burada bulunduğu iktisadi ve siyasi durum, elinin güçlü olduğunu söylemiyor bize’Türkiye’nin BAE ve Suudi Arabistan karşısındaki konumunu inceleyen Prof. Dr. Cengiz Aktar, ülkelerarası ilişkilerini “Türkiye’ye bakacak olursak bu Suud konusundaki normalleşme biraz akim kaldı sanki ama fotoğraftaki şortlulardan sağdaki (BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan) oranın çok güçlü bir ismi. BAE burada ‘ne aldı, ne verdi’ sormak lazım. Sedat Peker’i vermedi ama buna mukabil anlaşılan iki tane BAE ajanı teslim edildi. Gelen bilgilere göre bunlar oralı değil, biri Ürdünlü biri Filistinli ama Emirliklere çalışıyor. Türkiye’nin burada bulunduğu iktisadi ve siyasi durum, elinin güçlü olduğunu söylemiyor bize” diye aktardı.‘Belirleyici olan ülke Mısır çünkü geri istediği İhvancılar var’Prof. Dr. Aktar “Tüm bu verilen tavizler ve yapılmaya çalışılan anlaşmaların hepsi zaaftan doğuyor. Türkiye çok zayıf şu anda, en ufak dövize ihtiyacı var. Eli çok zayıf olduğu için karşı taraf şu an ne istese alıyor. Mısır burada tabi belirleyici olan çünkü kesinlikle geri istediği ve arada Türkiye vatandaşı olmuş İhvancılar var. Onları verebilecekler mi? Çünkü havaalanından doğrudan doğruya hapishaneye gidecekler. Mısır’ın bir şartı daha Libya’daki askeri birliğini çek diyor. Onsuz söz konusu olmadığını belirtiyor. Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil” diye ekledi.
suudi arabistan
mısır
katar
birleşik arap emirlikleri (bae)
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türkiye, suudi arabistan, mısır, katar, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

Prof. Dr. Aktar’dan ‘Körfez buluşması’ değerlendirmesi: Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil

15:25 20.09.2021 (güncellendi: 15:47 20.09.2021)
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aktar’dan ‘Körfez buluşması’ değerlendirmesi: Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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RS FM’e konuk olan Prof. Dr. Cengiz Aktar Suudi Arabistan, BAE ve Katar görüşmesi hakkında ‘bir çıkar birliği’ oluştuğunu söyleyerek “Türkiye çok zayıf şu anda, en ufak dövize ihtiyacı var. Eli çok zayıf olduğu için karşı taraf şu an ne istese alıyor. Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil” ifadelerini kullandı.
RS FM’e konuşan Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Aktar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan Kızıldeniz'de buluşmasını ve bu bağlamda Körfez ilişkilerinin Türkiye’ye yansımasını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

‘Körfez İşbirliği Konseyi’nde Katar’a ambargo uygulayan ülkeler U dönüşü yaptılar’

Prof. Dr. Aktar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın buluşmasını şöyle yorumladı:
“Bu yıl Ocak ayının başında Suudi Arabistan’da Körfez İşbirliği Konseyi’nde Katar’a ambargo uygulayan ülkeler U dönüşü yaptılar. Doha ile diplomatik ilişkilerin tekrar düzeldiği söylendiği zaman ambargonun da kaldırıldığını açıklamıştı. Ziyaretler başladı. Katar’daki Al-Thani hanedanı, Suudi Arabistan’daki Suud hanedanı ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Nahyan hanedanı on yıllardır bu ülkeleri yönetiyorlar. Bir çıkar birliği ortaya çıktı. Bize karşı olanlarla cebelleşebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor diyen bir ortak akıl ortaya çıktı ki bunlar o şortlu fotoğrafa geldiler.”
© Twitter/Bader Al AsakerSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan
© Twitter/Bader Al Asaker

‘Türkiye’nin burada bulunduğu iktisadi ve siyasi durum, elinin güçlü olduğunu söylemiyor bize’

Türkiye’nin BAE ve Suudi Arabistan karşısındaki konumunu inceleyen Prof. Dr. Cengiz Aktar, ülkelerarası ilişkilerini “Türkiye’ye bakacak olursak bu Suud konusundaki normalleşme biraz akim kaldı sanki ama fotoğraftaki şortlulardan sağdaki (BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan) oranın çok güçlü bir ismi. BAE burada ‘ne aldı, ne verdi’ sormak lazım. Sedat Peker’i vermedi ama buna mukabil anlaşılan iki tane BAE ajanı teslim edildi. Gelen bilgilere göre bunlar oralı değil, biri Ürdünlü biri Filistinli ama Emirliklere çalışıyor. Türkiye’nin burada bulunduğu iktisadi ve siyasi durum, elinin güçlü olduğunu söylemiyor bize” diye aktardı.

‘Belirleyici olan ülke Mısır çünkü geri istediği İhvancılar var’

Prof. Dr. Aktar “Tüm bu verilen tavizler ve yapılmaya çalışılan anlaşmaların hepsi zaaftan doğuyor. Türkiye çok zayıf şu anda, en ufak dövize ihtiyacı var. Eli çok zayıf olduğu için karşı taraf şu an ne istese alıyor. Mısır burada tabi belirleyici olan çünkü kesinlikle geri istediği ve arada Türkiye vatandaşı olmuş İhvancılar var. Onları verebilecekler mi? Çünkü havaalanından doğrudan doğruya hapishaneye gidecekler. Mısır’ın bir şartı daha Libya’daki askeri birliğini çek diyor. Onsuz söz konusu olmadığını belirtiyor. Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil” diye ekledi.
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