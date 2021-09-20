https://tr.sputniknews.com/20210920/prof-dr-celal-sengorden-tepki-ceken-cinsel-taciz-olayiyla-ilgili-ilk-aciklama-1049069789.html

Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken 'cinsel taciz' olayıyla ilgili ilk açıklama

Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken 'cinsel taciz' olayıyla ilgili ilk açıklama

Öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" anlattığı video nedeniyle eleştirilen açan ve hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Celal... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T14:52+0300

2021-09-20T14:52+0300

2021-09-20T14:53+0300

türkiye

sosyal medya

kadın

istanbul teknik üniversitesi (itü)

celal şengör

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisiyle ilgili taciz içerdiği iddia edilen videodaki anlatımının yankılar sürüyor.Prof. Dr. Celal Şengör olayla ilgili ilk açıklamayı, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı.Milliyet'te yer alan habere göre sunucu Hakan Ural Prof. Dr. Şengör’ün yaptığı açıklamayı paylaştı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Ural “Celal Hoca diyor ki; ‘ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum’ diyor” Sözleriyle eleştirilere olan yanıtını paylaştı.İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, söz konusu ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu.İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti.

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sosyal medya, kadın, istanbul teknik üniversitesi (itü), celal şengör