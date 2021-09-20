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Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu: Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış var
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu: Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış var
Okulların açılmasıyla birlikte son bir haftadır ateşi yükselen, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetlerinden yakınan çocukların sayısında artış gözleniyor. 12... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T10:05+0300
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Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat, ağustos ayında hastaneye başvuran 1402 çocuğun, 466’sının testinin pozitif çıktığını anımsatarak, “81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğumuzu tedavi ettik. 2 doz mRNA aşısını yaptıran 12 yaş üzeri çocuklarda hastaneye yatışların olmadığını gözlemliyoruz. Kronik rahatsızlığı olan çocuklar Kovid-19’u ağır geçiriyor. Bu nedenle 12 yaş üzeri grubun çift doz aşılanması çok önemli” dedi.Diyarbakır'da birkaç hafta öncesinde, Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısının artmıştı ancak Eylül itibarıyla rakamlarda düşme görüldü.Milliyet'ten Mert İnan'ın aktardığı habere göre; Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, temmuzun ikinci haftasından ağustosun sonuna uzanan süreçte oluşan korkutucu tabloda iyileşme gördüklerini belirterek, “Ağustosta günlük 2300’e ulaşan vaka sayısı bugünlerde 400’e inmiş durumda. Kentte iki doz aşılanmışların oranı yüzde 40 seviyesinde. Kent nüfusunun neredeyse yarısı hastalığı geçirdiğinden bağışıklanmış kişilerin oranı oldukça yükseldi. Aşılama istenen düzeyde değil ve kışın ciddi vaka artışı olabilir” dedi.'Altta yatan hastalığı bilmek gerekir'Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu ise Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu belirtirken, “En önemlisi ise altta yatan hastalığı olan çocukların tablosunun ağır seyretmeye başlaması. Bu yıl özellikle çocuklarda grip vakalarını da sıkça görmemiz mümkün” dedi.İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Ayper Somer de “Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda Kovid-19 dışında başka hastalıklar görülmeye başlandı. Akciğer tutulması ile görülen Bronşiolit başta geliyor. Bebeklerde ağır seyreden RSV virüsü de bu aralar sıkça karşımıza çıkan hastalıklardan. RSV virüsü nedeniyle birkaç bebeğimizi yoğun bakıma aldık. Çocuklarda ölüme neden olabilen MIS-C tablosuna uzun zamandır rastlamıyoruz. MIS-C tablosunun görülmeme nedeni Delta varyantından kaynaklanıyor olabilir. Ancak Delta varyantı çocuklarda daha hızlı yayılıyor” bilgisini paylaştı.KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise “Salgınla mücadelede öncelikle altta yatan hastalığı olan çocukların saptanması önemli. Kaç çocuğumuzun doğumsal kalp hastalığı, tip 1 diyabet veya bağışıklık yetmezliği sorunu yaşadığını bilmemiz ağır vaka tablosunun azalması için elzem” diye konuştu.
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okul, sağlık bakanlığı, korona, koronavirüs, bilim kurulu

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu: Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış var

10:05 20.09.2021
© AA / Ömer ÜrerÇocuklarda kovid-19 artışı
Çocuklarda kovid-19 artışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA / Ömer Ürer
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Okulların açılmasıyla birlikte son bir haftadır ateşi yükselen, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetlerinden yakınan çocukların sayısında artış gözleniyor. 12 yaşından küçük çocuğu olan anne ve babalar, Kovid-19 hastalığı endişesi taşırken, uzmanlar grip, bronşiolit ve RSV solunum yolu enfeksiyonu uyarısında bulundu.
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat, ağustos ayında hastaneye başvuran 1402 çocuğun, 466’sının testinin pozitif çıktığını anımsatarak, “81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğumuzu tedavi ettik. 2 doz mRNA aşısını yaptıran 12 yaş üzeri çocuklarda hastaneye yatışların olmadığını gözlemliyoruz. Kronik rahatsızlığı olan çocuklar Kovid-19’u ağır geçiriyor. Bu nedenle 12 yaş üzeri grubun çift doz aşılanması çok önemli” dedi.
Diyarbakır'da birkaç hafta öncesinde, Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısının artmıştı ancak Eylül itibarıyla rakamlarda düşme görüldü.
Milliyet'ten Mert İnan'ın aktardığı habere göre; Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, temmuzun ikinci haftasından ağustosun sonuna uzanan süreçte oluşan korkutucu tabloda iyileşme gördüklerini belirterek, “Ağustosta günlük 2300’e ulaşan vaka sayısı bugünlerde 400’e inmiş durumda. Kentte iki doz aşılanmışların oranı yüzde 40 seviyesinde. Kent nüfusunun neredeyse yarısı hastalığı geçirdiğinden bağışıklanmış kişilerin oranı oldukça yükseldi. Aşılama istenen düzeyde değil ve kışın ciddi vaka artışı olabilir” dedi.

'Altta yatan hastalığı bilmek gerekir'

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu ise Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu belirtirken, “En önemlisi ise altta yatan hastalığı olan çocukların tablosunun ağır seyretmeye başlaması. Bu yıl özellikle çocuklarda grip vakalarını da sıkça görmemiz mümkün” dedi.
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Ayper Somer de “Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda Kovid-19 dışında başka hastalıklar görülmeye başlandı. Akciğer tutulması ile görülen Bronşiolit başta geliyor. Bebeklerde ağır seyreden RSV virüsü de bu aralar sıkça karşımıza çıkan hastalıklardan. RSV virüsü nedeniyle birkaç bebeğimizi yoğun bakıma aldık. Çocuklarda ölüme neden olabilen MIS-C tablosuna uzun zamandır rastlamıyoruz. MIS-C tablosunun görülmeme nedeni Delta varyantından kaynaklanıyor olabilir. Ancak Delta varyantı çocuklarda daha hızlı yayılıyor” bilgisini paylaştı.
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise “Salgınla mücadelede öncelikle altta yatan hastalığı olan çocukların saptanması önemli. Kaç çocuğumuzun doğumsal kalp hastalığı, tip 1 diyabet veya bağışıklık yetmezliği sorunu yaşadığını bilmemiz ağır vaka tablosunun azalması için elzem” diye konuştu.
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