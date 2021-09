https://tr.sputniknews.com/20210920/prof-muftuoglu-anlatti-bagisiklik-gucu-nasil-artar-1049057624.html

Prof. Dr. Müftüoğlu anlattı: Bağışıklık gücü nasıl artar?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bağışıklık sisteminin güçlendirilebilmesi adına bazı tavsiyelerde bulundu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Bağışıklık gücü nasıl artar' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte sağlıkta bir numaralı gündem maddesinin 'bağışıklık' konusu olduğunu söyledi.Doğrusunun da bu olduğunu belirten Müftüoğlu, "Çünkü bu belalı virüsten bizi koruyacak, kollayacak en önemli ve güvenli güç, bağışıklığımızdır. Neyse ki biz 'Ne yapalım da bağışıklığımıza güç verelim' diye kara kara düşünürken imdadımıza aşılar yetişiverdi" dedi.Müftüoğlu, "Ama gelin biz bu yeni haftaya başlarken de bağışıklığı bir kenarda unutmayalım, bağışıklık meselesini yeniden ve kısa başlıklar/özetlerle masaya yatıralım" ifadesini kullandığı yazısında bağışıklık sistemiyle ilgili bazı bilgileri ve tavsiyelerini şöyle sıraladı:'Bağışıklık sistemimiz ne zaman zayıflar?'"* Hareketsiz ve tembel olduğumuzda.* Uykusuz kaldığımızda.* Kötü beslendiğimizde.* Strese girdiğimizde.* Gereksiz yere ilaç kullandığımızda.'Bağışıklık çökmesinin 5 işareti var'* Tekrarlayan nezleler, gripler.* Sıklaşan isal ve kabızlık atakları.* Geç iyileşen yaralar.* Tekrarlayan kulak, boğaz, sinüs iltihapları.* Kronik yorgunluk hali.'Bağışıklığınıza güç vermek istiyorsanız'Tavsiye 1: Her gün yürüyün.Tavsiye 2: Şeker ve undan uzak durun.Tavsiye 3: Uykunuzdan taviz vermeyin.Tavsiye 4: Yeterli dengeli ve çeşitli beslenenin.Tavsiye 5: D vitamini, C vitamini, çinko ve benzeri deste klerden istifade edin.'Bağışıklığa güç veren bitkisel destekler'Destek 1: Çörek otuYapısındaki olağanüstü kimyasallar çörek otunu da yağını da her gün biraz daha önemli hale getiriyor. Bence en doğrusu onu öğüterek balla karıştırarak yemek. Çörek otunu öğüttükten sonra haşlayarak demleyip çayını da yapabilirsiniz. Günde 1-2 fincan yeterli.Destek 2: Pellergonium SidoidesGüney Afrika’da yetişen bir tür akasya. Köklerinden elde edilen özler müthiş bir bağışıklık uyarıcısı ve virüs savaşçısı.Destek 3: EkinezyaŞurupları, hapları var. Bulabilirseniz köklerini ince kıyıp demleyin, çay olarak tüketin. Günde 1-2 fincanı yetiyor.Destek 4: Sambucus Nigra Bizde kara mürver olarak biliniyor. Koyu mor meyvelerin içindeki antioksidan güç aynı zamanda çok etkili bir bağışıklık uyarıcısı. Antiviral etkisi var, virüsleri doğrudan da etkiliyor.Destek 5: IhlamurAsıl şifası çiçeklerinde. Kurutulmuş çiçeklerini haşlayarak demleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken basit ama önemli bir ayrıntı var: çiçekleri kuruturken ışığa maruz bırakmayın.Destek 6: GinsengAmerikalısı, sibiryalısı, korelisi var. Son yıllarda kore ginsgi açık ara önde."

2021

