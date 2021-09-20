https://tr.sputniknews.com/20210920/putin-rusyaya-yaptirim-uygulayan-ulkelerden-gida-urunlerinin-ithalatina-yasagi-uzatti-1049078624.html

Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatına yasağı uzattı

Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatına yasağı uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan veya bu yaptırımlara destek veren ülkelerden gıda ürünlerine getirilen ithalat... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T18:16+0300

2021-09-20T18:16+0300

2021-09-20T18:16+0300

dünya

rusya

vladimir putin

imza

gıda

karar

tedbir

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1048993009_0:9:3038:1718_1920x0_80_0_0_23b867a2f9459f08ac6b7f7cf3d1638c.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Federasyonu’nun güvenliği sağlama amacıyla bazı özel ekonomik tedbirlerin yürürlüğünün uzatılması’ ile ilgili kararı imzaladı.Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve bu yaptırımlara destek veren ülkelere, 6 Ağustos 2014 tarihinde ‘gıda ambargosu’ adı verilen gıda ürünleri ithalat yasağı getirilmişti. Bu karar başlarda ABD, Avrupa Birliği, Avustralya, Norveç ve Kanada’yı kapsıyordu. Daha sonra ‘kara listeye’ 13 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn, 1 Ocak 2016 itibariyle de Ukrayna, Aralık 2020’de de AB’den ayrılan İngiltere dahil edilmişti.Her yıl bir yıllık süreyle uzatılan yasak önce et, süt, balık, sebze ve meyveleri kapsıyordu. Eylül 2017’den itibaren ülkeye canlı domuz, hayvansal yan ürünler ile yağların ithalatı da yasak kapsamına alınmıştı.Yasak kapsamındaki ürünler, Rusya’ya getirilmesi durumunda imha ediliyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, imza, gıda, karar, tedbir, ekonomi