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Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatına yasağı uzattı
Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatına yasağı uzattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan veya bu yaptırımlara destek veren ülkelerden gıda ürünlerine getirilen ithalat... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:16+0300
2021-09-20T18:16+0300
dünya
rusya
vladimir putin
imza
gıda
karar
tedbir
ekonomi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Federasyonu’nun güvenliği sağlama amacıyla bazı özel ekonomik tedbirlerin yürürlüğünün uzatılması’ ile ilgili kararı imzaladı.Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve bu yaptırımlara destek veren ülkelere, 6 Ağustos 2014 tarihinde ‘gıda ambargosu’ adı verilen gıda ürünleri ithalat yasağı getirilmişti. Bu karar başlarda ABD, Avrupa Birliği, Avustralya, Norveç ve Kanada’yı kapsıyordu. Daha sonra ‘kara listeye’ 13 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn, 1 Ocak 2016 itibariyle de Ukrayna, Aralık 2020’de de AB’den ayrılan İngiltere dahil edilmişti.Her yıl bir yıllık süreyle uzatılan yasak önce et, süt, balık, sebze ve meyveleri kapsıyordu. Eylül 2017’den itibaren ülkeye canlı domuz, hayvansal yan ürünler ile yağların ithalatı da yasak kapsamına alınmıştı.Yasak kapsamındaki ürünler, Rusya’ya getirilmesi durumunda imha ediliyor.
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rusya, vladimir putin, imza, gıda, karar, tedbir, ekonomi

Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatına yasağı uzattı

18:16 20.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan veya bu yaptırımlara destek veren ülkelerden gıda ürünlerine getirilen ithalat yasağını 2022 yılını kapsayacak şekilde uzattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Rusya Federasyonu’nun güvenliği sağlama amacıyla bazı özel ekonomik tedbirlerin yürürlüğünün uzatılması’ ile ilgili kararı imzaladı.
Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve bu yaptırımlara destek veren ülkelere, 6 Ağustos 2014 tarihinde ‘gıda ambargosu’ adı verilen gıda ürünleri ithalat yasağı getirilmişti. Bu karar başlarda ABD, Avrupa Birliği, Avustralya, Norveç ve Kanada’yı kapsıyordu. Daha sonra ‘kara listeye’ 13 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn, 1 Ocak 2016 itibariyle de Ukrayna, Aralık 2020’de de AB’den ayrılan İngiltere dahil edilmişti.
Her yıl bir yıllık süreyle uzatılan yasak önce et, süt, balık, sebze ve meyveleri kapsıyordu. Eylül 2017’den itibaren ülkeye canlı domuz, hayvansal yan ürünler ile yağların ithalatı da yasak kapsamına alınmıştı.
Yasak kapsamındaki ürünler, Rusya’ya getirilmesi durumunda imha ediliyor.
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