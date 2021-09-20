https://tr.sputniknews.com/20210920/rostelekom-cevirimici-oylama-sistemlerine-ve-secimle-iliskili-sitelere-19-siber-saldiri-duzenlendi-1049053829.html

Rostelekom: Çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere 19 siber saldırı düzenlendi

Rostelekom: Çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere 19 siber saldırı düzenlendi

Rus telekomünikasyon şirketi Rostelekom Başkanı Oseyevskiy, Rusya’da Duma seçimleri kapsamında yapılan 3 günlük oylama sürecinde çevirimiçi oylama sistemlerine... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T05:19+0300

2021-09-20T05:19+0300

2021-09-20T05:19+0300

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rostelekom

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Rostelekom Başkanı Mihail Oseyevskiy, Merkez Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada Rusya’da Duma seçimleri kapsamında yapılan 3 günlük oylama sürecinde çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere toplam 19 siber saldırı düzenlendiğini belirtti.“Toplam 19 saldırı düzenlendi. Bazıları çok kısaydı, birkaç dakika sürdü, dün yapılan en kapsamlı saldırı ise 5 saat 32 dakika sürdü” diyen Oseyevskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Oseyevskiy ayrıca saldırıların Merkez Seçim Komisyonu’na ait siteler, seçim portalı, devlet hizmetleri sitesi, mos.ru sitesi gibi birçok kaynağı hedef aldıklarını sözlerine ekledi.

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rusya, siber saldırı, duma, seçim, rostelekom