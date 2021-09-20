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Rostelekom: Çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere 19 siber saldırı düzenlendi
Rostelekom: Çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere 19 siber saldırı düzenlendi
Rus telekomünikasyon şirketi Rostelekom Başkanı Oseyevskiy, Rusya’da Duma seçimleri kapsamında yapılan 3 günlük oylama sürecinde çevirimiçi oylama sistemlerine... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T05:19+0300
2021-09-20T05:19+0300
dünya
rusya
siber saldırı
duma
seçim
rostelekom
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Rostelekom Başkanı Mihail Oseyevskiy, Merkez Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada Rusya’da Duma seçimleri kapsamında yapılan 3 günlük oylama sürecinde çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere toplam 19 siber saldırı düzenlendiğini belirtti.“Toplam 19 saldırı düzenlendi. Bazıları çok kısaydı, birkaç dakika sürdü, dün yapılan en kapsamlı saldırı ise 5 saat 32 dakika sürdü” diyen Oseyevskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Oseyevskiy ayrıca saldırıların Merkez Seçim Komisyonu’na ait siteler, seçim portalı, devlet hizmetleri sitesi, mos.ru sitesi gibi birçok kaynağı hedef aldıklarını sözlerine ekledi.
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rusya, siber saldırı, duma, seçim, rostelekom

Rostelekom: Çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere 19 siber saldırı düzenlendi

05:19 20.09.2021
© REUTERSSiber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© REUTERS
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Rus telekomünikasyon şirketi Rostelekom Başkanı Oseyevskiy, Rusya’da Duma seçimleri kapsamında yapılan 3 günlük oylama sürecinde çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere toplam 19 siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rostelekom Başkanı Mihail Oseyevskiy, Merkez Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada Rusya’da Duma seçimleri kapsamında yapılan 3 günlük oylama sürecinde çevirimiçi oylama sistemlerine ve seçimle ilişkili sitelere toplam 19 siber saldırı düzenlendiğini belirtti.
“Toplam 19 saldırı düzenlendi. Bazıları çok kısaydı, birkaç dakika sürdü, dün yapılan en kapsamlı saldırı ise 5 saat 32 dakika sürdü” diyen Oseyevskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu saldırılara Hindistan, Endonezya, Brezilya, Ukrayna, İran, Tayland, Bangladeş, Çin, Rusya, ABD, Almanya, Vietnam, Litvanya ve daha pek çok çeşitli ülkelerden virüslü cihazlar katıldı. Yapılan 19 saldırının tümü püskürtüldü.”
Oseyevskiy ayrıca saldırıların Merkez Seçim Komisyonu’na ait siteler, seçim portalı, devlet hizmetleri sitesi, mos.ru sitesi gibi birçok kaynağı hedef aldıklarını sözlerine ekledi.
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