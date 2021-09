https://tr.sputniknews.com/20210920/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-askeri-hazirliklari-hakkinda-bilgiye-sahibiz-1049081795.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri hazırlıkları hakkında bilgiye sahibiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın askeri hazırlıkları hakkında bilgiye sahibiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna'nın yaptığı askeri hazırlıkları hakkında bilgiye sahip olduklarını belirterek, "Sağduyunun kazanmasını... 20.09.2021

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen ‘Yeni, Tarihi Etkileşim Aşamasındaki Kalkınma ve Güvenlik Tehditleri Karşısında Rusya ve Özbekistan’ adlı konferansta konuşan Rudenko, “Mevcut Ukrayna yönetimiyle ilgili bir tahminde bulunmak çok zor, her şey olabilir. Ama tüm bunlar askeri planlamamızda dikkate alınmakta. Her şeye rağmen Kiev’de sağduyunun kazanmasını ve Donbass’la da ilgili olarak işin askeri senaryoya varmamasını umuyoruz” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın Minsk Anlaşması’ndan olası çekilmeyi, çatışmayı uzatacak ve gerilimi artıracak “çıkmaz yol” olarak niteleyen Rudenko, Ukrayna’ya ‘Demir Kubbe’ hava savunma sisteminin sağlanması olasılığıyla ilgili şöyle konuştu: “Bekleyip gerçekte ne olacağına bakalım. Ama her halükarda Ukrayna’nın askeri kaslarını pompalaması, üstelik dışarıdan böyle yoğun desteği alması, Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın barışçıl biçimde çözümüne yardımcı olmuyor."

