Rusya: Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar, Suriye ordusu mevzilerine ateş açtı

Militanların, Cibrin'den Minnik'teki hükümet güçleri mevzilerine havan ateşi, Maraanaz'daki hükümet güçleri mevzilerine ise topçu ateşi açtığını belirten Kulit, Marea'daki militanların da Şeyh Aisa bölgesindeki hükümet güçleri mevzilerini top atışlarıyla hedef aldığını bunun sonucunda bir Suriye askerinin yaralandığını ifade etti.



Bu arada Kulit, önceki gün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 30 kez ateş açıldığının tespit edildiğini belirtti.



Kulit, "İdlib kentinde 13, Lazkiye'de 11, Hama'da 3 ve Halep'te 3 kez ateş açıldı" dedi.



Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Dera'daki duruma istikrar kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kulit, Tafas'ta merkezin arabulucuğunda 399 kişinin statüsünün düzenlendiğini, 92 silah ile 2 binden fazla mühimmatın güvenlik güçlerine teslim edildiğini vurguladı.