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Rusya: Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar, Suriye ordusu mevzilerine ateş açtı
Rusya: Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar, Suriye ordusu mevzilerine ateş açtı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Halep kentinde Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:02+0300
2021-09-20T13:02+0300
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Militanların, Cibrin'den Minnik'teki hükümet güçleri mevzilerine havan ateşi, Maraanaz'daki hükümet güçleri mevzilerine ise topçu ateşi açtığını belirten Kulit, Marea'daki militanların da Şeyh Aisa bölgesindeki hükümet güçleri mevzilerini top atışlarıyla hedef aldığını bunun sonucunda bir Suriye askerinin yaralandığını ifade etti.Bu arada Kulit, önceki gün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 30 kez ateş açıldığının tespit edildiğini belirtti.Kulit, "İdlib kentinde 13, Lazkiye'de 11, Hama'da 3 ve Halep'te 3 kez ateş açıldı" dedi.Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Dera'daki duruma istikrar kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kulit, Tafas'ta merkezin arabulucuğunda 399 kişinin statüsünün düzenlendiğini, 92 silah ile 2 binden fazla mühimmatın güvenlik güçlerine teslim edildiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/rusya-el-nusra-orgutu-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-35-havan-toplu-saldiri-duzenledi-1048601045.html
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rusya, suriye, türkiye, idlib

Rusya: Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar, Suriye ordusu mevzilerine ateş açtı

13:02 20.09.2021
© İHAİdlib, patlama
İdlib, patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Halep kentinde Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar tarafından hükümet güçlerinin mevzilerine üç kez ateş açıldığını söyledi.
Militanların, Cibrin'den Minnik'teki hükümet güçleri mevzilerine havan ateşi, Maraanaz'daki hükümet güçleri mevzilerine ise topçu ateşi açtığını belirten Kulit, Marea'daki militanların da Şeyh Aisa bölgesindeki hükümet güçleri mevzilerini top atışlarıyla hedef aldığını bunun sonucunda bir Suriye askerinin yaralandığını ifade etti.

Bu arada Kulit, önceki gün İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 30 kez ateş açıldığının tespit edildiğini belirtti.

Kulit, "İdlib kentinde 13, Lazkiye'de 11, Hama'da 3 ve Halep'te 3 kez ateş açıldı" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Dera'daki duruma istikrar kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kulit, Tafas'ta merkezin arabulucuğunda 399 kişinin statüsünün düzenlendiğini, 92 silah ile 2 binden fazla mühimmatın güvenlik güçlerine teslim edildiğini vurguladı.
Suriye-İdlib - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
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Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
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