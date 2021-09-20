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https://tr.sputniknews.com/20210920/rusyadaki-perm-devlet-universitesinde-silah-sesleri-1049056877.html
Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri
Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri
Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin bir kısmının sınıflarda... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T10:06+0300
2021-09-20T10:06+0300
2021-09-20T10:06+0300
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Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri
Ayrıntılar geliyor
Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin bir kısmının sınıflarda saklanıyor.