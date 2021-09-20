Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210920/rusyadaki-secimlerde-oylarin-yuzde-70i-sayildi-1049056563.html
Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı
Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı
Rusya Merkez Komitesi’nin oyların yüzde 70’ini saymasının ardından ülkedeki Duma seçimlerinde federal bölge bazında Birleşik Rusya Partisi yüzde 48.46 oyla... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T09:46+0300
2021-09-20T09:47+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049056539_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_5c1485d58543393733d13feabaa4e8bf.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049056539_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_1292f1613bd49f78622dde63a889a094.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, duma
Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı - Sputnik Türkiye

Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı

09:46 20.09.2021 (güncellendi: 09:47 20.09.2021)
Abone ol
Rusya Merkez Komitesi’nin oyların yüzde 70’ini saymasının ardından ülkedeki Duma seçimlerinde federal bölge bazında Birleşik Rusya Partisi yüzde 48.46 oyla lider konumda.
Rusya Merkez Seçim Komitesi, Duma seçimlerinde oyların yüzde 70.06’sını saydı. Buna göre, Birleşik Rusya Partisi yüzde 48.46 oyla liderliği koruyor. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 20.30 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) ise yüzde 7.69 oyla üçüncü sırada.
Ön verilere göre, Adil Rusya Partisi yüzde 7.43 oy, Yeni İnsanlar Partisi ise yüzde 5.55 oy aldı.
Böylelikle şu anki oylar doğrultusunda parlamentonun alt kanadı Duma’ya yüzde 5’lik seçim barajını aşan beş parti giriyor.
2016’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya yüzde 54.2, KPRF yüzde 13.34, LDPR yüzde 13.14, Adil Rusya yüzde 6.22, Rusya’nın Komünistleri Partisi yüze 2.27, Yabloko Partisi yüzde 1.9 oy almıştı.
Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde 17 Eylül’de başlayan ve üç gün süren Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerindeki 39 parlamentoda vekilleri belirlemek için oy kullandı.
Duma seçimlerine ilişkin ayrıntılar, Sputnik'in canlı anlatımında.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:09Cem Küçük: Rıdvan Dilmen’in maaşı milli güvenlik meselesi mi?
10:09Yargıtay'dan boşanma davasında emsal niteliğinde sosyal medya kararı
10:06Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri
10:05Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu: Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış var
09:46Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı
09:40Lüks sitelerin yönetim sorunu: 'Suç örgütleri peşinde'
09:28ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi
09:23Selvi: Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti
09:22Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek
09:14TBMM Başkanı Şentop'tan AB'ye göçmen tepkisi: Herkes payına düşen sorumluluğu almalı
08:53Güney Afrika'da arılar, nesli tükenmekte olan 63 pengueni öldürdü
08:23Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı
08:08Fukuşima Nükleer Santrali'nden uyarı: Biriken radyoaktif atık kötü depolanıyor
07:33NYT: 'İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü'
07:17Maçoğlu: Hiç kimse ortada kalmayacak, evlerimizi öğrencilerimize açtık, gerekirse otel kiralayacağız
07:08Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi
07:03İnkılap Tarihi’ne Suriyeliler de girdi: 'Türkiye dünyanın en çok yardım yapan ülkesidir'
06:46Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Kriz ortamı oluşturup, kongre ümit eden bir kadro var
06:32İçişleri: İkna yoluyla 5 PKK'lı daha teslim oldu
06:28Zonguldak'ta denize giren iki gençten biri kayboldu