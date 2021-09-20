Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı

Rusya Merkez Komitesi’nin oyların yüzde 70’ini saymasının ardından ülkedeki Duma seçimlerinde federal bölge bazında Birleşik Rusya Partisi yüzde 48.46 oyla lider konumda.
Rusya Merkez Seçim Komitesi, Duma seçimlerinde oyların yüzde 70.06’sını saydı. Buna göre, Birleşik Rusya Partisi yüzde 48.46 oyla liderliği koruyor. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 20.30 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) ise yüzde 7.69 oyla üçüncü sırada.
Ön verilere göre, Adil Rusya Partisi yüzde 7.43 oy, Yeni İnsanlar Partisi ise yüzde 5.55 oy aldı.
Böylelikle şu anki oylar doğrultusunda parlamentonun alt kanadı Duma’ya yüzde 5’lik seçim barajını aşan beş parti giriyor.
2016’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya yüzde 54.2, KPRF yüzde 13.34, LDPR yüzde 13.14, Adil Rusya yüzde 6.22, Rusya’nın Komünistleri Partisi yüze 2.27, Yabloko Partisi yüzde 1.9 oy almıştı.
Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde 17 Eylül’de başlayan ve üç gün süren Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerindeki 39 parlamentoda vekilleri belirlemek için oy kullandı.
Duma seçimlerine ilişkin ayrıntılar, Sputnik'in canlı anlatımında.