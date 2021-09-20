https://tr.sputniknews.com/20210920/selvi-erken-secim-tahminlerini-etkileyecek-soylenti-1049055803.html

Selvi: Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti

Selvi: Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçimle ilgili tartışmaları değerlendirirken seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili kulislerde bir söylentinin... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T09:23+0300

2021-09-20T09:23+0300

2021-09-20T09:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

mhp

devlet bahçeli

erken seçim

abdulkadir selvi

kulis

yasa

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti' başlıklı yazısında sözlerine "AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili siyasi kulislerde bir söylenti dolaşıyor. Aslında söylentiden öte, taktik bir manevra olabilir. Erken seçim tartışmalarına ışık tutması açısından bu söylentiyi dikkate aldım" diye başladı.Aslında seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili çalışmanın ana iskeletinin ortaya çıktığını belirten Selvi, AK Parti ve MHP arasında bir - iki maddenin üzerinde çalışılacağını kaydetti.Selvi, "Onlar da öyle aşılmayacak sorunlar olarak görünmüyor. Çünkü Erdoğan ve Bahçeli’nin 'Önemli olan ittifak' diye kesin talimatı var. İki lider, ittifak ortakları arasında krize neden olacak bir iş istemiyorlar" diye yazdı.Ardından kulislerde konuşulan konuya değinen Selvi, "Anayasa’nın 67. maddesine göre seçim yasasında yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak olan seçimlerde uygulanamıyor. O yüzden seçim yasasının çıkacağı tarih aynı zamanda erken seçim olup olmayacağını da gösterecek diyorum" ifadesini kullandı.Selvi, muhalefetin bir süredir erken seçim çağrısı yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:"Erdoğan ve Bahçeli ise seçimlerin normal zamanı olan 2023 yılında yapılacağını açıklıyorlar. Muhalefetin bir bölümü 2021 yılında erken seçim bekliyordu. Hatta bir kısmı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partisi seçimlere girme yeterliliğini elde etmeden bir baskın seçim beklentisi içindeydi. Hepsi boş çıktı. Çünkü AK Parti’de öyle bir hava yoktu. Şimdi ise muhalefet 2022 Kasım’ı işaret etmeye başladı. Hatta Meral Akşener, 2021 yılı haziranında erken seçim tahmininde yanıldığını belirtip, tahminini 2022 olarak revize etti. Kılıçdaroğlu’nun da beklentisi o yönde.'İşte o söylenti'Muhalefetin 2022 yılı kasım-aralık beklentisi daha çok iktidarın seçim yasasını ekimde Meclis’e sunup, en geç kasım ayında çıkarmasına dayanıyor. Kasımda çıkarsa üzerine 1 yıl koy, 2022 yılı kasım ayı demektir.'Meclis kulisleri yavaş yavaş hareketlenmeye başladı'Meclis kapalı, 1 Ekim’de açılacak ancak Meclis kulisleri yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Orada konuşulanlara göre Cumhur İttifakı seçim yasasında yapılacak olan değişiklikleri Meclis’e sunma konusunda aceleci olmayacak. Kasım sonu itibarıyla Meclis’te bütçe görüşmeleri başlayacak. Aralık ayında devam edecek. Seçim yasasındaki değişiklikler bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulursa 2021 yılı içinde Meclis’ten geçme şansı kalmıyor.Bütçeden sonra Meclis tatile giriyor. O zaman 2022 yılına girilecek. 2022 yılının başlarında seçim yasasının Meclis’ten geçmesi ise seçimlerin 2023 yılı ilk üç ayında yapılmayacağı anlamına geliyor. Zaten ondan sonra haziran ayında seçim var, birkaç ay öne alınır mı bilmem ama alınsa dahi o erken seçim olmaz."'İki lider sadece değişiklikleri değil, takvimi de belirleyecekler'Selvi, seçim ve siyasi partiler yasası üzerindeki çalışmaları AK Parti'de Hayati Yazıcı, MHP'de ise Feti Yıldız'ın yürüttüğünü vurguladı. Son değişikliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birlikte karar vereceğinin altını çizen Selvi, "Ancak iki lider sadece değişiklikleri değil, takvimi de belirleyecekler. İki lider erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için böyle bir takvim düzenlemesine giderlerse kulislerde konuşulanlar doğru çıkar. Bu durumda iktidara da muhalefete de 2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırlanmak düşer" dedi.'Ne getiriyor?'Selvi, bahsi geçen yasa üzerindeki değişikliklerle ilgili edindiği bilgileri de şöyle aktardı:"1) Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamaları üzerine seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Gönüllerde yatan yüzde 5 barajı böylece liderlere takılmış oldu. Liderler futbol deyimiyle VAR’a gidip yeniden değerlendirir mi, bilmem.2) İttifak içi baraj konusu ise belirsizliğini koruyor.3) Seçimlere girmek için gereken Meclis’te grubu bulunma şartı ise kaldırılıyor.4) Dar bölge hiç gündemde olmadı. Daraltılmış bölgeye ise MHP’nin itirazları var. O nedenle mevcut duruma göre seçimlere gidilmesi bekleniyor.'Kendi kulisimi kendim merak eder oldum'Ama ben daha çok seçim yasasının çıkışının önümüzdeki yıla bırakılıp bırakılmayacağıyla ilgiliyim. Çünkü erken seçim tartışmalarının seyrini değiştirecek bir hamle olacak. Kendi kulisimi kendim merak eder oldum."

https://tr.sputniknews.com/20210919/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-erken-secimler-yaklasti-demek-mumkun-1049044347.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, mhp, devlet bahçeli, erken seçim, abdulkadir selvi, kulis, yasa