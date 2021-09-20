https://tr.sputniknews.com/20210920/selzede-genc-kendisine-fazla-odenen-750-bin-lirayi-iade-etti-1049062742.html

Selzede genç kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

Selzede genç kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde babasını kaybeden 24 yaşındaki genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:34+0300

2021-09-20T12:34+0300

2021-09-20T12:34+0300

türkiye

kastamonu

süleyman soylu

sel

ezine

yağış

sel felaketi

harun akın

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Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde ilçede bulunan birçok işyeri yıkıldı, birçok işyeri de zarar gördü.Bu işyerlerinde bir tanesi de ilçede kuyumculuk yapan Harun Akın'ın dükkanı oldu. Kuyumcu Harun Akın, sele işyerinde yakalandı. Selin ardından yapılan aramada Harun Akın'ın cenazesi, kuyumcu dükkanında bulundu. Ayrıca işyerinde yapılan aramada da ilk etapta 500 gram civarında bir altın bulundu. Hasar tespit çalışmaları sırasında selde hayatını kaybeden Harun Akın'ın oğlu 24 yaşındaki Feridun Akın'a işyerindeki zarar ile ilgili tutanak tutuldu.Tutanakta kayıp altınlara karşılık olarak 1 milyon 100 bin liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin ardından ilçede görev yapan polis ekipleri tarafından kuyumcu dükkanının tahliyesi sırasında bir miktar daha kayıp altın bulundu. Bunun üzerine Feridun Akın, bulunan altınların değerine karşılık gelen 750 bin lirayı, görevlilerle irtibata geçerek iade etti. Feridun Akın'ın bu davranışına karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Feridun Akın ile görüşerek teşekkür etti.Babasını sel felaketinde kaybettiğini belirten Feridun Akın, şunları söyledi:

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kastamonu, süleyman soylu, sel, ezine, yağış, sel felaketi, harun akın