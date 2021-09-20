https://tr.sputniknews.com/20210920/seyfi-dursunoglunun-miras-davasi-dosyasi-adli-tipta-1049059430.html

Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta

Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta

1970’den 2000’li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali'... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T11:23+0300

2021-09-20T11:23+0300

2021-09-20T11:23+0300

türkiye

adli tıp kurumu

dava

seyfi dursunoğlu

'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu

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'Huysuz Virjin' tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı.Davanın üçüncü duruşmasında, mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre mahkeme, noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan eski dostu Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığı, o dönem kullandığı ilaçlarının ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Davayı ocak ayına erteleyen mahkeme heyeti, Adli Tıp’tan gelecek rapora göre konuyla ilgili bir karara varacak.

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adli tıp kurumu, dava, seyfi dursunoğlu, 'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu