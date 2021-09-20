Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210920/seyfi-dursunoglunun-miras-davasi-dosyasi-adli-tipta-1049059430.html
Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta
Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta
1970’den 2000’li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali'... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T11:23+0300
2021-09-20T11:23+0300
türkiye
adli tıp kurumu
dava
seyfi dursunoğlu
'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1042477926_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_94daebeadd0268627ef19e4ef5ea7d8c.jpg
'Huysuz Virjin' tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı.Davanın üçüncü duruşmasında, mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre mahkeme, noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan eski dostu Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığı, o dönem kullandığı ilaçlarının ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Davayı ocak ayına erteleyen mahkeme heyeti, Adli Tıp’tan gelecek rapora göre konuyla ilgili bir karara varacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1042477926_121:0:1021:675_1920x0_80_0_0_728fc78d40729270bdc2384ad7d8b5ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adli tıp kurumu, dava, seyfi dursunoğlu, 'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu

Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta

11:23 20.09.2021
© DHA'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu
'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
Abone ol
1970’den 2000’li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasının dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp raporu istedi.
'Huysuz Virjin' tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.
Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı.
Davanın üçüncü duruşmasında, mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili son dava önceki gün görüldü.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre mahkeme, noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan eski dostu Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığı, o dönem kullandığı ilaçlarının ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Davayı ocak ayına erteleyen mahkeme heyeti, Adli Tıp’tan gelecek rapora göre konuyla ilgili bir karara varacak.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:47Adalet Bakanı Gül: Yargıyı yargıya bırakacak hukuk kültürünü hep beraber oluşturmalıyız
11:38İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı'na: Başarılar dilerim
11:362021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
11:23Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta
11:16Volkan Demirel: Fenerbahçe yanlış yaptı
11:09Alkollü baba yanındaki iki çocuğuyla birlikte tartıştığı polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı
11:01Kılıçdaroğlu: Muhafazakar vatandaşlarımızın haklarının güvencesi de biziz
10:49Taliban: Şeriata uygun güvenli ortam sağlandıktan sonra kız çocukları orta eğitime geri dönebilir
10:41Prof. Dr. Müftüoğlu anlattı: Bağışıklık gücü nasıl artar?
10:39İstanbul’da Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı
10:09Cem Küçük: Rıdvan Dilmen’in maaşı milli güvenlik meselesi mi?
10:09Yargıtay'dan boşanma davasında emsal niteliğinde sosyal medya kararı
10:06Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silahlı saldırı: 8 ölü
10:05Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu: Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış var
09:46Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı
09:40Lüks sitelerin yönetim sorunu: 'Suç örgütleri peşinde'
09:28ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi
09:23Selvi: Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti
09:22Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek
09:14TBMM Başkanı Şentop'tan AB'ye göçmen tepkisi: Herkes payına düşen sorumluluğu almalı