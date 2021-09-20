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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210920/sgk-yapilandirmalari-icin-son-tarih-belli-oldu-1049065767.html
SGK yapılandırmaları için son tarih belli oldu
SGK yapılandırmaları için son tarih belli oldu
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru süresi 30 Eyül'de dolacak. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:20+0300
2021-09-20T13:20+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu
vergi
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Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.Ödemelerde son gün 1 KasımYapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar:Sel ve yangın bölgelerindeki borçlular için mücbir sebepSon aylarda Türkiye'de yaşanan afetler nedeniyle vergisel yükümlülükler açısından afetin yaşandığı yerleşim alanlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti.Mücbir sebep hali olan yerlerdeki borçlular da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapabilecek.Buna ilave olarak, bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme sürelerinden, mücbir sebep halini gerektirir afetin vuku tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayanların ödeme süreleri de uzatıldı.Sel ve yangından etkilenen yerlerdeki borçlular mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, sel afeti yaşanan, Düzce'nin Akçakoca, Rize'ye bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri, buralara komşu köyler, Artvin'e bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri, Kastamonu'ya bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop'a bağlı merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri, Bartın'ın Ulus ilçesinde 31 Aralık 2021'e kadar mücbir sebep hali ilan edilmişti.Öte yandan yangın felaketi yaşanan Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçeleri, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde 1 Kasım 2021'e kadar mücbir sebep hali uygulanacak.7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında borçları yapılandırılan borçluların münhasıran mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki alacaklı idarelere, ilan edilen zamanda ödemeleri gereken yapılandırma taksitlerinin süreleri, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.Karara göre, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki idarelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda yapılabilecek. Sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.Bu kapsamda, sel felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 31 Aralık 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi Ocak 2022'de, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, yangın felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 1 Kasım 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi aralıkta, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.Ödeme sürelerine ilişkin 'mücbir sebep' uyarısı7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamına, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra SGK, gümrük, belediye, TOBB, TÜRMOB gibi çok sayıda idarenin alacakları girdiğinden, Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilmiş düzenleme, bu idarelere mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarih arasında ödenmesi gereken taksitleri de kapsıyor.Gelir İdaresi Başkanlığı, yetkilileri mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerin ödeme sürelerinin uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.
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sgk, sosyal güvenlik kurumu, vergi

SGK yapılandırmaları için son tarih belli oldu

13:20 20.09.2021
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Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru süresi 30 Eyül'de dolacak.
Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.
Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Ödemelerde son gün 1 Kasım
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.
SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği."
Sel ve yangın bölgelerindeki borçlular için mücbir sebep
Son aylarda Türkiye'de yaşanan afetler nedeniyle vergisel yükümlülükler açısından afetin yaşandığı yerleşim alanlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti.
Mücbir sebep hali olan yerlerdeki borçlular da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapabilecek.
Buna ilave olarak, bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme sürelerinden, mücbir sebep halini gerektirir afetin vuku tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayanların ödeme süreleri de uzatıldı.
Sel ve yangından etkilenen yerlerdeki borçlular mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, sel afeti yaşanan, Düzce'nin Akçakoca, Rize'ye bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri, buralara komşu köyler, Artvin'e bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri, Kastamonu'ya bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop'a bağlı merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri, Bartın'ın Ulus ilçesinde 31 Aralık 2021'e kadar mücbir sebep hali ilan edilmişti.
Öte yandan yangın felaketi yaşanan Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçeleri, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde 1 Kasım 2021'e kadar mücbir sebep hali uygulanacak.
7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında borçları yapılandırılan borçluların münhasıran mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki alacaklı idarelere, ilan edilen zamanda ödemeleri gereken yapılandırma taksitlerinin süreleri, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.
Karara göre, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki idarelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda yapılabilecek. Sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.
Bu kapsamda, sel felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 31 Aralık 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi Ocak 2022'de, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, yangın felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 1 Kasım 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi aralıkta, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.
Ödeme sürelerine ilişkin 'mücbir sebep' uyarısı
7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamına, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra SGK, gümrük, belediye, TOBB, TÜRMOB gibi çok sayıda idarenin alacakları girdiğinden, Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilmiş düzenleme, bu idarelere mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarih arasında ödenmesi gereken taksitleri de kapsıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, yetkilileri mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerin ödeme sürelerinin uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.
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