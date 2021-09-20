https://tr.sputniknews.com/20210920/sopanin-ucuna-bagladigi-bicakla-motosikletliye-saldirdi-1049067287.html

Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

İstanbul Sarıyer'de trafikte çıkan tartışma sonrası bir aracın sürücüsü, motosikletli kişiye, ucunda bıçak olan sopa ile saldırdı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T13:52+0300

2021-09-20T13:52+0300

2021-09-20T13:52+0300

yaşam

istanbul

türkiye

trafik

saldırı

tartışma

kavga

bıçak

motosiklet

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İstanbul Sarıyer'de panelvan aracın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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istanbul, türkiye, trafik, saldırı, tartışma, kavga, bıçak, motosiklet