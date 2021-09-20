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Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı
Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı
İstanbul Sarıyer'de trafikte çıkan tartışma sonrası bir aracın sürücüsü, motosikletli kişiye, ucunda bıçak olan sopa ile saldırdı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:52+0300
2021-09-20T13:52+0300
2021-09-20T13:52+0300
yaşam
istanbul
türkiye
trafik
saldırı
tartışma
kavga
bıçak
motosiklet
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İstanbul Sarıyer'de panelvan aracın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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istanbul, türkiye, trafik, saldırı, tartışma, kavga, bıçak, motosiklet
Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı
İstanbul Sarıyer'de trafikte çıkan tartışma sonrası bir aracın sürücüsü, motosikletli kişiye, ucunda bıçak olan sopa ile saldırdı.
İstanbul Sarıyer'de
panelvan aracın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Çıkan kavgada sürücü
sopanın
ucuna bağladığı
bıçakla
, motosiklet sürücüsüne saldırdı.
Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün
kask kamerasına yansıdı.