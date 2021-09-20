https://tr.sputniknews.com/20210920/taliban-afganistanin-dogusundaki-iki-vilayete-vali-atadi-1049085242.html

Taliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı

Taliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadıklarını duyurdu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T23:01+0300

2021-09-20T23:01+0300

2021-09-20T23:02+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

saldırı

zabiullah mücahid

atama

vali

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Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, örgütün Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadığını bildirdi.Mücahid, yaptığı açıklamada, "Muzammil, Nangarhar'ın valisi oldu... Mevlevi Kasım, Kunar'ın valisi oldu" bilgisini paylaştı.Günün erken saatlerinde yerel medyada çıkan haberlerde, Nangarhar ve Kunar valilerinin Taliban tarafından görevden alındığı ve bu adımın, ülkenin doğusunda güvenlik durumunun kötüye gitmesinden kaynaklandığı belirtilmişti.Öte yandan Mücahid, özellikle Nangarhar, Host ve Herat'taki emniyet amirliği, Nangarhar'daki polis amiri ve Host vali yardımcısı olmak üzere başka bir dizi atamanın daha yapıldığını ifade etti.Geçen hafta cumartesi günü, Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde Taliban'a ait bir konvoya bombalı saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 kişi de yaralanmıştı.Sonraki gün başka bir patlamada da 2 sivil ve bir Taliban mensubu ölmüştü.Al Arabiya kanalı, saldırıları IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiğini bildirmişti.Saldırıların ardından Taliban, pazartesi günü Celalabad'da operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210917/si-afganistan-teroru-yok-etmeli-1049001209.html

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afganistan, taliban, saldırı, zabiullah mücahid, atama, vali