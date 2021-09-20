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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210920/taliban-afganistanin-dogusundaki-iki-vilayete-vali-atadi-1049085242.html
Taliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı
Taliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadıklarını duyurdu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T23:01+0300
2021-09-20T23:02+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
saldırı
zabiullah mücahid
atama
vali
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Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, örgütün Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadığını bildirdi.Mücahid, yaptığı açıklamada, "Muzammil, Nangarhar'ın valisi oldu... Mevlevi Kasım, Kunar'ın valisi oldu" bilgisini paylaştı.Günün erken saatlerinde yerel medyada çıkan haberlerde, Nangarhar ve Kunar valilerinin Taliban tarafından görevden alındığı ve bu adımın, ülkenin doğusunda güvenlik durumunun kötüye gitmesinden kaynaklandığı belirtilmişti.Öte yandan Mücahid, özellikle Nangarhar, Host ve Herat'taki emniyet amirliği, Nangarhar'daki polis amiri ve Host vali yardımcısı olmak üzere başka bir dizi atamanın daha yapıldığını ifade etti.Geçen hafta cumartesi günü, Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde Taliban'a ait bir konvoya bombalı saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 kişi de yaralanmıştı.Sonraki gün başka bir patlamada da 2 sivil ve bir Taliban mensubu ölmüştü.Al Arabiya kanalı, saldırıları IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiğini bildirmişti.Saldırıların ardından Taliban, pazartesi günü Celalabad'da operasyon başlattıklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210917/si-afganistan-teroru-yok-etmeli-1049001209.html
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afganistan, taliban, saldırı, zabiullah mücahid, atama, vali

Taliban, Afganistan'ın doğusundaki iki vilayete yeni vali atadı

23:01 20.09.2021 (güncellendi: 23:02 20.09.2021)
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadıklarını duyurdu.
Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, örgütün Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadığını bildirdi.
Mücahid, yaptığı açıklamada, "Muzammil, Nangarhar'ın valisi oldu... Mevlevi Kasım, Kunar'ın valisi oldu" bilgisini paylaştı.
Günün erken saatlerinde yerel medyada çıkan haberlerde, Nangarhar ve Kunar valilerinin Taliban tarafından görevden alındığı ve bu adımın, ülkenin doğusunda güvenlik durumunun kötüye gitmesinden kaynaklandığı belirtilmişti.
Öte yandan Mücahid, özellikle Nangarhar, Host ve Herat'taki emniyet amirliği, Nangarhar'daki polis amiri ve Host vali yardımcısı olmak üzere başka bir dizi atamanın daha yapıldığını ifade etti.
Geçen hafta cumartesi günü, Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde Taliban'a ait bir konvoya bombalı saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 kişi de yaralanmıştı.
Sonraki gün başka bir patlamada da 2 sivil ve bir Taliban mensubu ölmüştü.
Al Arabiya kanalı, saldırıları IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiğini bildirmişti.
Saldırıların ardından Taliban, pazartesi günü Celalabad'da operasyon başlattıklarını açıklamıştı.
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
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