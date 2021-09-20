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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210920/taliban-seriata-uygun-guvenli-ortam-saglandiktan-sonra-kiz-cocuklari-orta-egitime-geri-donebilir-1049058019.html
Taliban: Şeriata uygun güvenli ortam sağlandıktan sonra kız çocukları orta eğitime geri dönebilir
Taliban: Şeriata uygun güvenli ortam sağlandıktan sonra kız çocukları orta eğitime geri dönebilir
Afganistan'da açılan ortaokullara yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenler dönebilirken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'kız çocuklarının ancak... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T10:49+0300
2021-09-20T11:13+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Afganistan'da 1996-2001'deki ilk iktidarında kız çocuklarına eğitimi, kadınlara çalışmayı ve baştan ayağa örtünmeksizin sokağa çıkmayı yasaklayan Taliban, yeni iktidarında kızların orta eğitime başlamasına izin vermemesine izahat getirdi. 'Şeriata uygun insan ve kadın hakları' söylemini müteakip özel üniversitelere harem selamlık uygulaması, hükümet ve belediye çalışanı kadınlara evde kalmaları talimatının ardından, 'şeriata uygun güvenli ortam oluşturulması gerektiği' mazereti kızların orta eğitimi için de servis edildi. Afganistan'da ilkokullarda kız-erkek karışık sınıflar kaldırılır ve ortaokullara yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenler dönebilirken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'kız çocuklarının ancak Taliban hükümetinin güvenli ortam oluşturmasından sonra orta eğitime katılabileceklerini' söyledi. 'Ulema rapor hazırlayacak'Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan Mücahid, "Kızların eğitimine karşı değiliz, ancak okula katılımlarının nasıl mümkün olabileceğine dair mekanizma üzerinde hala çalışmaktayız" dedi. Kız öğrencilerin sınıflara dönmesine izin vermek için 'önce güvenli ortam ve ulaşımın sağlanması şartını' koyan Taliban Sözcüsü, 'ulemanın eğitim ve istihdamda kız çocukları ve kadınlar için güvenli ortamın nasıl oluşturulacağına dair rapor hazırlaması gerektiğini' dile getirdi. Kadın bakanlığı yerine ahlak polisi bakanlığıABD'nin Afganistan'dan çekilmesine koşut 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra geçici hükümeti ilan eden Taliban, geçen hafta Kadın İşleri Bakanlığı'nı feshedip yerine 1996-2001 döneminde özellikle kadınlara dehşet saçan Erdemin Teşviki ve ve Ahlaksızlığın Cezalandırılması Bakanlığı'nı tesis etti. Bu da Afganistan'a ahlak polisinin geri dönmesi demek. Taliban, ilk döneminde getirdiği yasaklara uymayan kadınları ahlak polisi eliyle cezalandırıyordu. Bu da hakaretten dayağa ve işkenceye uzanan bir uygulama anlamına geliyordu.Kadın tuvaletlerinde çalışabileceklerBaşkent Kabil'in yeni Belediye Başkanı Hamdullah Nomani de belediye çalışanı kadınlara işlerini yapabilecek erkek varsa evlerinde kalmaları talimatı gönderdi. Nomani, "Taliban, kadınların çalışmasını bir süreliğine durdurmayı gerekli görüyor" açıklamasını getirdi.Belediyenin 3 bin çalışanının yaklaşık üçte birinin kadın olduğunu söyleyen başkan, bazılarının çalışmaya devam edeceğini belirtirken "Mesela erkeklerin giremeyeceği kadın tuvaletlerinde kadınlar çalışacak" dedi. Nomani "Ama erkeklerin doldurabileceği pozisyonlar için kadınlara durum normalleşene kadar evde kalmalarını söyledik. Maaşları ödenecek" diye ekledi.
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afganistan, taliban

Taliban: Şeriata uygun güvenli ortam sağlandıktan sonra kız çocukları orta eğitime geri dönebilir

10:49 20.09.2021 (güncellendi: 11:13 20.09.2021)
© AFP 2021 / AAMIR QURESHITaliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerde çarşaf-peçe zorunluluğuna uymaya çalışan bir kadın öğrenci
Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yeniden açılan özel üniversitelerde çarşaf-peçe zorunluluğuna uymaya çalışan bir kadın öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AFP 2021 / AAMIR QURESHI
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Afganistan'da açılan ortaokullara yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenler dönebilirken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'kız çocuklarının ancak güvenli ortam oluşturulmasından sonra orta eğitime katılabileceklerini, bunun için ulemanın görüş bildirmesini beklediklerini' söyledi.
Afganistan'da 1996-2001'deki ilk iktidarında kız çocuklarına eğitimi, kadınlara çalışmayı ve baştan ayağa örtünmeksizin sokağa çıkmayı yasaklayan Taliban, yeni iktidarında kızların orta eğitime başlamasına izin vermemesine izahat getirdi. 'Şeriata uygun insan ve kadın hakları' söylemini müteakip özel üniversitelere harem selamlık uygulaması, hükümet ve belediye çalışanı kadınlara evde kalmaları talimatının ardından, 'şeriata uygun güvenli ortam oluşturulması gerektiği' mazereti kızların orta eğitimi için de servis edildi.
Afganistan'da ilkokullarda kız-erkek karışık sınıflar kaldırılır ve ortaokullara yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenler dönebilirken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'kız çocuklarının ancak Taliban hükümetinin güvenli ortam oluşturmasından sonra orta eğitime katılabileceklerini' söyledi.

'Ulema rapor hazırlayacak'

Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan Mücahid, "Kızların eğitimine karşı değiliz, ancak okula katılımlarının nasıl mümkün olabileceğine dair mekanizma üzerinde hala çalışmaktayız" dedi.
Kız öğrencilerin sınıflara dönmesine izin vermek için 'önce güvenli ortam ve ulaşımın sağlanması şartını' koyan Taliban Sözcüsü, 'ulemanın eğitim ve istihdamda kız çocukları ve kadınlar için güvenli ortamın nasıl oluşturulacağına dair rapor hazırlaması gerektiğini' dile getirdi.

Kadın bakanlığı yerine ahlak polisi bakanlığı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine koşut 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinden üç hafta sonra geçici hükümeti ilan eden Taliban, geçen hafta Kadın İşleri Bakanlığı'nı feshedip yerine 1996-2001 döneminde özellikle kadınlara dehşet saçan Erdemin Teşviki ve ve Ahlaksızlığın Cezalandırılması Bakanlığı'nı tesis etti. Bu da Afganistan'a ahlak polisinin geri dönmesi demek. Taliban, ilk döneminde getirdiği yasaklara uymayan kadınları ahlak polisi eliyle cezalandırıyordu. Bu da hakaretten dayağa ve işkenceye uzanan bir uygulama anlamına geliyordu.

Kadın tuvaletlerinde çalışabilecekler

Başkent Kabil'in yeni Belediye Başkanı Hamdullah Nomani de belediye çalışanı kadınlara işlerini yapabilecek erkek varsa evlerinde kalmaları talimatı gönderdi. Nomani, "Taliban, kadınların çalışmasını bir süreliğine durdurmayı gerekli görüyor" açıklamasını getirdi.
Belediyenin 3 bin çalışanının yaklaşık üçte birinin kadın olduğunu söyleyen başkan, bazılarının çalışmaya devam edeceğini belirtirken "Mesela erkeklerin giremeyeceği kadın tuvaletlerinde kadınlar çalışacak" dedi.
Nomani "Ama erkeklerin doldurabileceği pozisyonlar için kadınlara durum normalleşene kadar evde kalmalarını söyledik. Maaşları ödenecek" diye ekledi.
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