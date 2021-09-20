https://tr.sputniknews.com/20210920/tekirdag-sarkoyde-aile-hekimi-tezgul-sukruoglu-pansiyonda-olu-bulundu-1049077257.html

Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu

Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:25+0300

2021-09-20T17:25+0300

2021-09-20T17:26+0300

türkiye

tekirdağ

pansiyon

aile hekimliği

tezgül şükrüoğlu

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Tekirdağ'da Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi 35 yaşındaki Tezgül Şükrüoğlu'nun Çorlu ilçesinde yaşayan ailesi, haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyon yetkililerine durumu bildirdi.Pansiyon sahibinin haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri eşliğinde odaya girilince Şükrüoğlu, balkondaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının da yaptığı incelemenin ardından Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2.5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.

türkiye

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tekirdağ, pansiyon, aile hekimliği, tezgül şükrüoğlu